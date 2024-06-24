Общество

Суд в Волгограде простил вдове участника СВО давно просроченные выплаты по кредиту

Общество 24.06.2024 14:12
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24.06.2024 14:12


В Волгограде вдова участника специальной военной операции в суде отбилась от необходимости выплачивать кредит. По сообщению Тракторозаводского районного суда, женщина задолжала банку 148 735 рублей и 67 копеек. И изначально было принято решение о взыскании с должницы указанной суммы. 

Между банком и жительницей Волгограда был заключен кредитный договор на сумму 235 000 рублей под 25% на срок до 17 апреля 2018 года. В связи с ненадлежащим исполнением обязательств по возврату кредита образовалась задолженность в размере 148 735 рублей 67 копеек, которую банк просил взыскать с ответчицы, – рассказали в суде. – Однако женщина возражала против взыскания задолженности и просила о применении срока исковой давности. Разрешая заявленные требования, установив факт получения А. кредита, обязательства которого надлежащим образом она не исполнила, определив наличие и размер задолженности, принимая во внимание заявление ответчика о пропуске срока исковой давности, суд частично удовлетворил иск банка, взыскав с ответчика А. задолженность по кредитному договору в размере 144 318 рублей 96 копеек, в остальной части исковых требований отказал.

Не желая выплачивать долг, волгоградка обратилась в Волгоградский областной суд. К тому моменту у женщины на СВО погиб супруг. Справку о смерти мужа она также направила в суд. 

– В силу закона в случае гибели военнослужащего обязательства военнослужащего,  а также членов его семьи, по кредитному договору прекращаются, – поясняют в Тракторозаводском суде. – По итогам рассмотрения судом апелляционной инстанции, судебная коллегия пришла к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения иска, в связи, с чем решение первой инстанции отменила и приняла новое решение, которым отказала в удовлетворении исковых требований банка.

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