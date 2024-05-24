Общество

Ветеранов СВО могут освободить от госпошлины за регистрацию юрлица и ИП

Общество 24.05.2024 09:30
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24.05.2024 09:30


Рабочая группа по вопросам СВО направила президенту Владимиру Путину доклад, в котором предложила, в частности, освободить ветеранов боевых действий и их жен от уплаты госпошлины за регистрацию в качестве юрлица и ИП и уточнить нормы выделения бесплатных земельных участков, сообщает сайт ER.ru.
– Сегодня закон предписывает, что получить землю от государства безвозмездно можно только один раз, по одному основанию. Это ограничивает права, например, воспитанников многодетных семей, участвующих в спецоперации, которым ранее уже была выделена доля в родительском участке, – написал в своём телеграм-канале секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.
Рабочая группа также предлагает освободить участников СВО от уплаты процентов по ипотеке. Сегодня «заморозка» процентной ставки на период «кредитных каникул» для бойцов действует по всем видам кредитов, кроме жилищных. Помимо этого, предлагается предоставить возможность ополченцам ЛДНР, демобилизованным по ранению до 2022 года, повторно пройти военно-врачебные комиссии.
– Многие из них считаются покинувшими службу из-за «общего заболевания». Эта формулировка лишает защитников Донбасса возможности получить статус инвалида боевых действий, положенных выплат и льгот, – пояснил Турчак.
Также предложено рассмотреть вопрос о присвоении статуса «Ветеран труда» ополченцам ЛДНР, награжденным госнаградами республик до 2022 года, и упростить процедуру получения российского гражданства для иностранцев, ставших ветеранами боевых действий и удостоенных государственных наград РФ.
Руководитель рабочей группы Андрей Турчак доложил и о статусе ранее сформулированных предложений. В частности о том, что Госдумой приняты законы о распространении льгот, положенных Героям РФ и Героям СССР, на членов их семей, а также закон о дополнительных ежемесячных выплатах кавалерам ордена Святого Георгия. Кроме того, утверждены поправки, которые позволят получать одновременно две пенсии семьям погибших участников СВО с детьми до 23 лет.
Помимо этого, рабочей группой уже направлен на заключение Правительства законопроект о запрете взимать исполнительские сборы с задолженности участника СВО на период его службы, а в ЦБ - обращение обязать банки и страховые компании не учитывать статус бойцов СВО в расчетах страховки при оформлении кредитов.
фото с сайта ER.ru

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