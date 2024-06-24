Общество

В Волгограде до четырех полос сузили дорогу на ул. Комсомольской

Общество 24.06.2024 08:24
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24.06.2024 08:24


В Центральном районе Волгограда в связи с проведением работ «Концессиями водоснабжения» на пересечении ул. Комсомольской и пр. им. Ленина с шести до четырех полос сузили проезжую часть.   

В настоящее время специалисты ведут работы по очистке коммуникационного тоннеля под проезжей частью по ул. Комсомольской. На время проведения работ подача ресурса потребителям не ограничивается – сети водоснабжения и водоотведения работают в штатном режиме. По завершении работ по очистке тоннеля будет восстановлено асфальтобетонное покрытие проезжей части, – сообщают в ресурсоснабжающей организации. 

В мэрии Волгограда водителям при необходимости предлагают объезжать указанный участок через ул. Мира: при движении со стороны Комсомольского путепровода – направо на ул. Мира, затем на ул. Аллея Героев и далее на пр. Ленина.  

В сторону Комсомольского моста советуют ехать по пр. Ленина или ул. Советской до ул. Порт-Саида, затем на ул. Мира и далее на ул. Комсомольскую.

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