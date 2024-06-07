Федеральные новости

Путин: пенсии работающим пенсионерам начнут повышать с 2025 года

Федеральные новости 07.06.2024 16:36
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07.06.2024 16:36


Индексация пенсий работающим пенсионерам возобновится с 1 февраля 2025 года. Об этом решении, которое затронет миллионы российских граждан, объявил сегодня, 7 июня, на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума Владимир Путин.

- Из-за финансовых, бюджетных ограничений в прошлые годы не проводилась индексация пенсий работающим пенсионерам. За это время вопрос, который касается миллионов наших граждан, что называется назрел. И сегодня у нас есть ресурсы, чтобы начать его решение в интересах людей, - сказал президент.

По его словам, повышать пенсии начнут с 1 февраля 2025 года не только тем, кто вышел на заслуженный отдых, но и тем, кто все еще работает. Далее это планируют делать ежегодно.

- Это будет действительно справедливо, - резюмировал президент.

Фото: сайт Кремля

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