В Волгограде Ford Focus врезался в мотоцикл Kawasaki на ул. Льговской





23 июня в Волгограде иномарка врезалась в мотоцикл. Как сообщает ИА «Высота 102», столкновение произошло на ул. Льговской Тракторозаводского района.

- В 07:20 32-летняя водитель, управляя автомобилем Ford Focus, выезжая с придомовой территории у дома №14 по ул. Льговская, не предоставила преимущество в движении и совершила столкновение с мотоциклом Kawasaki под управлением 55-летнего водителя, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, в результате столкновения серьёзные травмы получила 56-летняя пассажирка мотоцикла. Женщина была доставлены скорой помощью в одну из ближайших больниц.

Фото: панорама сервиса «Яндекс. Карты»