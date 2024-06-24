



25 июня на территории Волгоградской области пройдут испытания муниципальных систем оповещения гражданской обороны. Как сообщает ИА «Высота 102», в 10:00 над городами и поселениями региона сработают сирены.

По информации администрации региона, граждане могут услышать сигналы «Внимание всем!» и «Проводится проверка готовности систем оповещения населения! Просьба сохранять спокойствие!». Специалисты предостерегают волгоградцев от излишних беспокойств – в данном случае сигнал учебный. Он не требует никаких ответных действий.

Отметим, проверка систем оповещения проходит в Волгоградской области не в первый раз, однако сейчас она может совпасть с непогодой. По прогнозу синоптиков, в отдельных районах региона 25 июня ожидаются сильные дожди, ураганный ветер и грозы.