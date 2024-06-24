В Волгограде разыскивают лысого мужчину в серой майке





В Волгограде волонтеры разыскивают пропавшего две недели назад 58-летнего Владимира Яркова. Как сообщили V102.RU в поисково-спасательном отряде «Оберег», мужчина ушел из дома в неизвестном направлении еще 13 июня.

Приметы: рост 165 см, худощавое телосложение, голубые глаза, лысый.

В день исчезновения Владимир был одет в темно-серую майку и темно-зеленые штаны.

Если вы видели или вам известно местоположение Владимира Яркова, поисковики просят сообщать информацию по телефону 8 800-505-10-65 или по номеру 112.

Фото: ПСО «Оберег»