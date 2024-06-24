В отпуск с новеньким смартфоном — «Летний марафон выгод» в билайне

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24.06.2024 16:00 Реклама
Билайн запускает акцию «Летний марафон выгод». Выбери современный смартфон с бонусными рублями и аксессуарами и получи комплект, равный стоимости телефона.
В интернет-магазине и офисах обслуживания билайна в рамках акции «Летний марафон выгод» доступны популярные модели брендов Samsung, Xiaomi, TECNO, Honor и Realme. Одна из интересных моделей акции — это новинка популярной серии Samsung — Samsung Galaxy A55 256 Гб. Защита от влаги и пыли, экран, который не выцветает под лучами солнца, мощный процессор, возможность быстрой зарядки и первоклассная камера — все, что нужно для летнего сезона. Эту современную новинку в рамках акции в билайне можно приобрести с выгодой в 20%.
Подробнее о преимуществах Samsung Galaxy A55 256 GB:
1. Стильный и практичный дизайн. Корпус защищен от влаги и пыли по стандарту IP67. Смартфон выдерживает погружение в пресную воду на глубину до 1 метра до 30 минут.
2. Камера. На задней панели сразу три вида — ультраширокоугольная, основная и макрообъектив. Важная техническая фишка, которой не было в прошлых моделях, — четырехкратное считывание данных для устранения шумов при ночной фотосъёмке. Новая адаптивная технология стабилизации позволяет делать чёткие и плавные видео даже при съёмке в движении.
3. Гибридный лоток для сим-карты. Можно вставить либо две сим-карты, либо одну симку и карту памяти micro SD объёмом до 1 ТБ. Смартфон также поддерживает функцию e-sim.
4. Функция Vision Booster — обеспечивает яркое и контрастное изображение даже под прямыми лучами солнца, что особенно актуально этим летом. А частота обновления в 120 Гц делает картинку плавной и насыщенной.
5. Аккумулятор и производительность. Новый 8-ядерный процессор позволяет работать в режиме многозадачности, а с высокой нагрузкой поможет справится встроенная система охлаждения. Оставайтесь на связи дольше с аккумулятором ёмкостью 5000 мА*ч и с поддержкой сверхбыстрой зарядки.
Как воспользоваться акцией:
Например, среди участников на странице акции в интернет-магазине билайна вы выбрали Samsung Galaxy A55 256 Гб — выгодный комплект добавляется к нему автоматически. За стоимость смартфона вы получаете не просто новый современный телефон, но и оригинальный кабель Samsung USB Type-C для быстрой зарядки и 8000 бонусных рублей на связь.
В офисах продаж, покупая Samsung Galaxy A55 256 Гб в выгодном комплекте, вы также получаете 8000 бонусных рублей на связь, а в качестве дополнительного товара можно выбрать защитную пленку, умные часы или колонку, а также подписку на билайн ТВ, страховки или настройки. Главное условие — потратить на дополнительный товар не менее 1000 рублей. Список дополнительных товаров, доступных к покупке, достаточно широкий, а максимальный размер выгоды в рамках акции составляет 10 000 рублей. Подробнее в правилах.
Предложение действует до 31 июля 2024 года.
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г. Москва, ОГРН 1027700166636
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