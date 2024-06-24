Происшествия

Водителя выкинуло на асфальт: в Волгограде на видео попало жуткое ДТП с участием мотоциклиста

Происшествия 24.06.2024 10:12
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24.06.2024 10:12


24 июня в Центральном районе Волгограда кроссовер совершил наезд мотоциклиста. Как сообщает ИА «Высота 102», ДТП произошло утром на перекрёстке пр. Ленина с ул. Краснознаменской и попало в объектив видеорегистратора одного из проезжающих автомобилей.

Судя по кадрам, от сильнейшего удара водитель мотоцикла был буквально выброшен на асфальт, после чего кубарем прокатился несколько метров по дорожному полотну вблизи пешеходного перехода.

Отметим, в настоящее время обстоятельства столкновения устанавливаются сотрудниками ГАИ. По информации очевидцев, на место происшествия также прибыла карета скорой помощи.

Фото и видео: Жисть Волгограда / t.me

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