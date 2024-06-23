В Дагестане ввели режим КТО из-за нападения боевиков

Федеральные новости 23.06.2024 22:14
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23.06.2024 22:14
В Дагестане в настоящее время ликвидируют боевиков, которые напали на синагогу и церковь. Как сообщает V102.RU со ссылкой на МВД Дагестана, в республике введен режим КТО.
По информации дежурной части МВД Дагестана, примерно в 18 часов в Дербенте неизвестные из автоматического оружия обстреляли синагогу и церковь. Сообщается о гибели 9 человек, семь из них – правоохранители. Четверо нападавших ликвидировано. В результате нападения погиб и 66-летний священник.
Боестолкновения идут и в Махачкале.В ведомстве опровергли информацию о том, что в церкви, на которую напали боевики, остаются 40 заложников. По данным МВД, 19 человек сами закрылись в помещении в целях безопасности.
СУ СК России по Республике Дагестан возбуждены уголовные дела по ст. 205 УК РФ (террористический акт) по фактам вооруженных нападений в Дербенте и Махачкале, в результате которых погибли и пострадали сотрудники полиции и гражданские лица.
Контртеррористическая операция продолжается.Видео t.me Криминальная хроника МВД Дагестана
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