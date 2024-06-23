Общество

Под Волгоградом подсудимый глава поселения ищет преемника

Общество 23.06.2024 20:58
0
23.06.2024 20:58


В Котовском районе Волгоградской области объявлен конкурс по отбору кандидатур на должность главы Моисеевского сельского поселения, исполняющим обязанности которого является Сергей Лесниченко, бывший мэр Котово. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на решение Совета Моисеевского сельского поселения, подписанного Лесниченко.
Напомним, экс-глава городского поселения Котово является подсудимым по уголовному делу, возбужденному после разрушения только построенной за 30 миллионов рублей дороги по улице Дачная. Его обвиняют в служебном подлоге и превышении должностных полномочий. А нанесенный им ущерб оценивается в 8 миллионов. Ему грозит наказание от штрафа в размере 500 тысяч рублей до лишения свободы на срок до 10 лет. Однако свою вину бывший мэр не признает. 
Как установило следствие, являясь главой Котово, Сергей Лесниченко подписал акты выполненных работ, хотя, как выяснилось, на трассе не хватало некоторых обязательных элементов. 
После возбуждения уголовного дела мэр Котово покинул свой пост по собственному желанию. И устроился заместителем главы администрации Моисеевского сельского поселения Котовского района. После чего бывший глава города хотел поначалу принять участие в выборах главы, однако затем снял свою кандидатуру. В итоге выборы пришлось перенести на более поздний срок. 
По итогам новых выборов, которые прошли в ноябре  прошлого года, главой Моисеевского сельского поселения стала 56-летняя Валентина Аравина. Однако через несколько дней она неожиданно заявила об уходе с этого поста. И фактически главой поселения стал Сергей Лесниченко, правда, с приставкой «и.о». 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
23.06.2024 20:18
Общество 23.06.2024 20:18
Комментарии

0
Далее
Общество
23.06.2024 16:25
Общество 23.06.2024 16:25
Комментарии

0
Далее
Общество
23.06.2024 15:11
Общество 23.06.2024 15:11
Комментарии

0
Далее
Общество
23.06.2024 14:02
Общество 23.06.2024 14:02
Комментарии

0
Далее
Общество
23.06.2024 13:26
Общество 23.06.2024 13:26
Комментарии

0
Далее
Общество
23.06.2024 11:47
Общество 23.06.2024 11:47
Комментарии

0
Далее
Общество
23.06.2024 11:26
Общество 23.06.2024 11:26
Комментарии

0
Далее
Общество
23.06.2024 10:49
Общество 23.06.2024 10:49
Комментарии

0
Далее
Общество
23.06.2024 10:31
Общество 23.06.2024 10:31
Комментарии

0
Далее
Общество
23.06.2024 09:02
Общество 23.06.2024 09:02
Комментарии

0
Далее
Общество
23.06.2024 07:38
Общество 23.06.2024 07:38
Комментарии

0
Далее
Общество
22.06.2024 20:05
Общество 22.06.2024 20:05
Комментарии

0
Далее
Общество
22.06.2024 19:08
Общество 22.06.2024 19:08
Комментарии

0
Далее
Общество
22.06.2024 12:24
Общество 22.06.2024 12:24
Комментарии

0
Далее
Общество
22.06.2024 09:01
Общество 22.06.2024 09:01
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

22:14
В Дагестане ввели режим КТО из-за нападения боевиковСмотреть фотографииCмотреть видео
20:58
Под Волгоградом подсудимый глава поселения ищет преемникаСмотреть фотографии
20:18
Андрей Бочаров выразил соболезнование в связи с трагедией в СевастополеСмотреть фотографии
19:19
«Мы были на рынке»: волгоградец пережил воздушную атаку в СевастополеСмотреть фотографии
18:44
Андрей Богатырев стал новым врачом медштаба «Ротора»Смотреть фотографии
18:03
Волонтеры разыскивают пропавшего в 2023 году жителя Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:27
Все выше и выше: Росстат обрадовал размерами средних зарплат волгоградцевСмотреть фотографии
16:25
Андрей Бочаров открыл территорию детства на набережнойСмотреть фотографии
16:08
Под Волгоградом годовалый малыш выпал с 5-ого этажаСмотреть фотографии
15:11
ЦУК, идем в суд: семья волгоградцев потеряла квартиру после потопа из-за худой крышиСмотреть фотографииCмотреть видео
14:40
Экс-игрок «Ротора» Олег Нечаев стал старшим тренером сине-голубыхСмотреть фотографии
14:02
Фейерверк за 1,5 млн запустят в Волгограде на фестивале #ТриЧетыреСмотреть фотографии
13:26
«Она уже забегает во дворы»: дикая лиса напугала жителей центра ВолгоградаСмотреть фотографии
12:23
Волгоградцев из-за ложной тревоги эвакуировали из ТРЦ «Парк Хаус»Смотреть фотографии
11:47
«Завлекают легкими деньгами»: кто такие дропперы, и как поневоле не стать соучастником преступленияСмотреть фотографии
11:47
Павел Котов обрадован переходом в «Ротор»Смотреть фотографии
11:26
«Звонили и в 112»: на улицах Волгограда остается лесоповал после ураганаСмотреть фотографии
10:49
«Ждем жертв?»: в Волгограде деревья закрыли светофорСмотреть фотографии
10:31
Китайцы опробовали экстрим-аттракцион в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:42
В Волгограде выпустили в водоем почти 2 млн мальков осетраСмотреть фотографии
09:02
«Малина по цене мяса?»: волгоградцев изумили цены на ягодыСмотреть фотографии
08:24
Владислав Тюрин поделился эмоциями после перехода в «Ротор»Смотреть фотографии
07:38
В Волгоградской области задержатся прохлада и дождиСмотреть фотографии
22:09
В Волжском дотла сгорели два микроавтобусаСмотреть фотографии
21:35
«Ротор» проведет сборы в обновленном составеСмотреть фотографии
21:01
«Черные» мусорщики облюбовали овраг в поселке Царицын под ВолгоградомСмотреть фотографии
20:25
Второй пришел: Павел Котов подписал контракт с «Ротором»Смотреть фотографии
20:05
«Кто-то ошибается, а я мучаюсь»: 67-летную волгоградку второй раз оставили без денег из-за долгов «двойника»Смотреть фотографии
19:21
Владислав Тюрин стал первым новичком «Ротора»Смотреть фотографии
19:08
«Как ветер – так все искрит и моргает»: жители жалуются на перебои со светом на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
 