Под Волгоградом подсудимый глава поселения ищет преемника

Общество 23.06.2024 20:58
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23.06.2024 20:58
В Котовском районе Волгоградской области объявлен конкурс по отбору кандидатур на должность главы Моисеевского сельского поселения, исполняющим обязанности которого является Сергей Лесниченко, бывший мэр Котово. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на решение Совета Моисеевского сельского поселения, подписанного Лесниченко.
Напомним, экс-глава городского поселения Котово является подсудимым по уголовному делу, возбужденному после разрушения только построенной за 30 миллионов рублей дороги по улице Дачная. Его обвиняют в служебном подлоге и превышении должностных полномочий. А нанесенный им ущерб оценивается в 8 миллионов. Ему грозит наказание от штрафа в размере 500 тысяч рублей до лишения свободы на срок до 10 лет. Однако свою вину бывший мэр не признает.
Как установило следствие, являясь главой Котово, Сергей Лесниченко подписал акты выполненных работ, хотя, как выяснилось, на трассе не хватало некоторых обязательных элементов.
После возбуждения уголовного дела мэр Котово покинул свой пост по собственному желанию. И устроился заместителем главы администрации Моисеевского сельского поселения Котовского района. После чего бывший глава города хотел поначалу принять участие в выборах главы, однако затем снял свою кандидатуру. В итоге выборы пришлось перенести на более поздний срок.
По итогам новых выборов, которые прошли в ноябре прошлого года, главой Моисеевского сельского поселения стала 56-летняя Валентина Аравина. Однако через несколько дней она неожиданно заявила об уходе с этого поста. И фактически главой поселения стал Сергей Лесниченко, правда, с приставкой «и.о».
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