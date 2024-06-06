Федеральные новости

«Сейчас ребенок – просто цифра»: в Госдуму внесли проект закона об отмене ЕГЭ

Федеральные новости 06.06.2024 12:32
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06.06.2024 12:32


В Государственную думу сегодня, 6 июня, внесли законопроект, которым предлагается удалить из закона «Об образовании» понятие Единого государственного экзамена. 

Вместо ЕГЭ предлагается ввести понятие «государственные экзамены», – поясняет суть законодательной инициативы «Парламентская газета». – В таком случае  аттестация будет проводиться «по заданиям, которые утверждаются органами исполнительной власти субъектов, осуществляющими госуправление в сфере образования».

По словам соавтора законодательной инициативы – зампреда комитета ГД по просвещению Яны Лантратовой, в настоящее время формат ЕГЭ не позволяет раскрыть творческий потенциал школьников.

– Если раньше на экзамене школьник мог показать преподавателю свои интеллектуальные способности или харизму, то сейчас он – просто цифра. Обучение в школе теперь подчинено одной единственной задаче – сдать ЕГЭ, что превратилось в натаскивание на овладение навыком решения экзаменационных заданий, а не освоения учебной программы, – убеждена депутат. 

Напомним, ранее ИА «Высота 102» провело опрос среди читателей на тему, необходимо ли в России отказаться от Единого госэкзамена. Большинство участников опроса высказались за отмену ЕГЭ: 56% поддержали инициативу, 11% отвергли ее. А вот 33% опрошенных высказались в пользу альтернативной сдачи экзаменов. 

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