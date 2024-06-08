Федеральные новости

Путин оценил целесообразность мобилизации в России

Федеральные новости 08.06.2024 13:18
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08.06.2024 13:18


Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания XXVII Петербургского международного экономического форума высказался на тему частичной мобилизации в России. Как сообщает V102.RU со ссылкой на сайт Кремля, модератором дискуссии выступил научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Сергей Караганов.

Историк задал прямой вопрос главе государства по поводу возможной мобилизации, перед этим подчеркнув, что, если ставить себе целью быстрее завершить конфликт на Украине, то, возможно, придется снова прибегнуть к этому решению. 

На что Владимир Путин ответил следующее: 

— Если следовать тем рекомендациям, которые прозвучали от Вас, если мы хотим это сделать максимально быстро, то нам действующего контингента недостаточно. Но мы придерживаемся, как я сказал, другой тактики: мы выдавливаем противника с тех территорий, которые должны быть поставлены под наш контроль. В этом смысле у нас нет никакой необходимости проводить мобилизацию. Мы этого не планируем, — заверил глава государства. 

Путин особо отметил, что и без мобилизации в прошлом году «наши мужчины, наши люди, настроенные патриотично, добровольно пришли в военкомат и подписали контракты с Вооруженными Силами». Президент уточнил, что таких желающих было больше 300 тысяч. 

— С начала этого года в военкоматы пришли и подписали контракты свыше 160 тысяч человек. Каждый день у нас где-то тысяча с лишним приходят в военкоматы, добровольно. Знаете, когда мы видим, что такое русский характер, что такое характер российского гражданина, понимаем это и опираемся на это, нам никакое атомное оружие не нужно для окончательной победы, — завершил под аплодисменты свою мысль Владимир Путин. 

При этом президент обратил внимание на принудительную мобилизацию своих граждан украинской стороной, добавив, что «то, что они набирают и будут набирать, пойдет только на восполнение потерь», а ситуацию на фронте это никак не поменяет.  

Напомним, в ходе прямой линии 14 декабря 2023 президент России Владимир Путин также заявлял о том, что потребности в дополнительной мобилизации россиян нет. 

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