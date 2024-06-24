Список Казанской иконы Божией Матери 30 июня привезут в Волгоград





С 30 июня по 1 июля в Волгоградской епархии будет находиться список Казанской иконы Божией Матери. Как сообщили V102.RU в епархии, святыня прибудет в Волгоград в рамках Всероссийского крестного хода, который стартовал от стен Московского Кремля в день памяти великомученика Георгия Победоносца и завершится там же 4 ноября, в праздник Казанской иконы Божией Матери.

Торжественная встреча состоится утром 30 июня в 09:30 в кафедральном соборе Александра Невского. Вечером этого же дня икона Пресвятой Богородицы будет перенесена в храм Казанской иконы Божией Матери до 1 июля 18:00. В дни пребывания иконы в Волгограде перед святыней будет совершаться молебны с чтением акафиста Божией Матери. Священники и прихожане будут возносить молитвы о российских солдатах и мире.

Как уточнили в епархии, за полгода в рамках крестного хода икона посетит всего 60 городов. Организатором принесения Казанской иконы Божией Матери выступает Комиссия Русской Православной Церкви по развитию паломничества и принесению святынь

В прошлом году во время Всероссийского молебна в епархии Русской Церкви приносился ковчег с частицей мощей святого великомученика Георгия Победоносца, которой смогли поклониться около 800 тысяч человек.



Фото: Павел Мирошкин / V102.RU