Фляжка участника Великой Отечественной войны спасла жизнь бойцу на Украине





Участник специальной военной операции из Саратовской области избежал тяжелого ранения, благодаря фляжке, подаренной ему пенсионеркой к 23 февраля. Как сообщает ИА «СарИнформ», ранее фляжка принадлежала мужу Риммы Житинской, участвовавшему в Великой Отечественной войне.

– Однажды Архип [позывной бойца СВО] попал под обстрел. Очнувшись после потери сознания, он обнаружил пробитую фляжку, которою носил с собой. В ней застрял осколок, – передают журналисты Саратова. – Благодаря этому военнослужащий и остался жив.

Уточняется, что фляжку мужа-участника ВОВ жительница Ртищевского района Саратовской области Римма Житинская передала Архипу в рамках сбора гуманитарной помощи для бойцов СВО.

Во время недавнего отпуска спасшийся благодаря подарку боец СВО побывал в гостях у пенсионерки и поблагодарил ее за спасение жизни.

Фото: правительство Саратовской области