Федеральные новости

Фляжка участника Великой Отечественной войны спасла жизнь бойцу на Украине

Федеральные новости 19.06.2024 12:18
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19.06.2024 12:18


Участник специальной военной операции из Саратовской области избежал тяжелого ранения, благодаря фляжке, подаренной ему пенсионеркой к 23 февраля. Как сообщает ИА «СарИнформ», ранее фляжка принадлежала мужу Риммы Житинской, участвовавшему в Великой Отечественной войне. 

– Однажды Архип [позывной бойца СВО] попал под обстрел. Очнувшись после потери сознания, он обнаружил пробитую фляжку, которою носил с собой. В ней застрял осколок, – передают журналисты Саратова. – Благодаря этому военнослужащий и остался жив.

Уточняется, что фляжку мужа-участника ВОВ жительница Ртищевского района Саратовской области Римма Житинская передала Архипу в рамках сбора гуманитарной помощи для бойцов СВО. 

Во время недавнего отпуска спасшийся благодаря подарку боец СВО побывал в гостях у пенсионерки и поблагодарил ее за спасение жизни. 

Фото: правительство Саратовской области

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