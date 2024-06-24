Молодежь на фесте #ТриЧетыре власти Волгограда защитят от непогоды

Губернатор Волгоградской области 24 июня поручил властям Волгограда продумать дополнительные меры на случай непогоды в дни проведения молодежного фестиваля #ТриЧетыре. Масштабное мероприятие стартует в городе-герое уже в предстоящий четверг, 27 июня.
– Важнейшей частью планов развития Волгоградской области на ближайшее десятилетие является задача создания условий для реализации потенциала молодежи, – акцентировал внимание участников оперативного совещания Андрей Бочаров. – И молодежный фестиваль, который организован и наполнен предложениями самой молодежи, является важной частью региональной молодежной политики, узнаваемым, ярким событием для жителей Волгоградской области и многих регионов нашей страны.
– Как мы и договаривались, в фестивальной программе найдут отражение мероприятия, посвященные объявленному президентом РФ Году Семьи и 95-летию всенародно любимого композитора Александры Николаевны Пахмутовой, участию наших земляков в специальной военной операции по защите жителей Донбасса и Новороссии, всей нашей страны от современного фашизма и нацизма, – также подчеркнул губернатор Волгоградской области.
В настоящее время в Волгоградской области завершается подготовка фестивальных площадок, в число которых в этом году, напомним, организаторы включили набережную Волгограда, музей-панораму «Сталинградская битва», амфитеатр, стадион «Волгоград Арена», интерактивный парк «Россия — моя история», центр патриотического воспитания «Юный Ястреб».
Накануне фестиваля Андрей Бочаров озвучил следующие поручения:
- в установленные сроки завершить подготовку всех запланированных мероприятий и фестивальных площадок. Отдельное внимание уделить обеспечению комплексной безопасности участников и гостей фестиваля;
- обеспечить широкое информирование жителей и гостей Волгоградской области о площадках, программе и времени проведения фестивальных мероприятий;
- принять дополнительные организационные меры на случай возможного осложнения погодных условий в фестивальные дни;
- подготовить и привлечь к проведению фестиваля необходимое количество волонтеров;
- организовать для участников фестиваля из других регионов экскурсионную программу, включающую посещение основных достопримечательностей города-героя Волгограда, а также новых и обновленных общественных пространств;
- главам органов местного самоуправления: держать на личном контроле организацию участия муниципальных команд в волгоградском молодежном фестивале.