Молодежь на фесте #ТриЧетыре власти Волгограда защитят от непогоды

Губернатор Волгоградской области 24 июня поручил властям Волгограда продумать дополнительные меры на случай непогоды в дни проведения молодежного фестиваля #ТриЧетыре. Масштабное мероприятие стартует в городе-герое уже в предстоящий четверг, 27 июня.

– Важнейшей частью планов развития Волгоградской области на ближайшее десятилетие является задача создания условий для реализации потенциала молодежи, – акцентировал внимание участников оперативного совещания Андрей Бочаров. – И молодежный фестиваль, который организован и наполнен предложениями самой молодежи, является важной частью региональной молодежной политики, узнаваемым, ярким событием для жителей Волгоградской области и многих регионов нашей страны.

– Как мы и договаривались, в фестивальной программе найдут отражение мероприятия, посвященные объявленному президентом РФ Году Семьи и 95-летию всенародно любимого композитора Александры Николаевны Пахмутовой, участию наших земляков в специальной военной операции по защите жителей Донбасса и Новороссии, всей нашей страны от современного фашизма и нацизма, – также подчеркнул губернатор Волгоградской области.

В настоящее время в Волгоградской области завершается подготовка фестивальных площадок, в число которых в этом году, напомним, организаторы включили набережную Волгограда, музей-панораму «Сталинградская битва», амфитеатр, стадион «Волгоград Арена», интерактивный парк «Россия — моя история», центр патриотического воспитания «Юный Ястреб».

Накануне фестиваля Андрей Бочаров озвучил следующие поручения: