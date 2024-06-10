Федеральные новости

В России нарушителям ПДД предлагают возвращать водительские права, но не всем

Федеральные новости 10.06.2024 20:24
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10.06.2024 20:24


Правительство России предлагает внести изменения в КоАП РФ, которые предусматривают серьезные послабления участникам военных действий, лишенных водительских прав, к примеру, за пьяное вождение или выезд на встречку. 

Как сообщает V102.RU, такой законопроект внесен в Госдуму, зарегистрирован и уже сегодня, 10 июня, направлен в комитет по госстроительству и законодательству для рассмотрения.  

Эта законодательная инициатива позволяет водителям, которые были мобилизованы, заключили контракт с Минобороны или участвуют в СВО в составе добровольческих формирований, пользоваться правами, даже если они ранее были лишены судом удостоверения за грубые нарушения ПДД. 

Если, к примеру, срок контакта меньше, чем назначенный судом период лишения прав, то по возвращению из зоны СВО гражданин должен будет сдать удостоверение в ГИБДД и ждать, пока не истечет назначенный судом срок. Чтобы вернуть права надо будет сдать экзамен на знание ПДД и предъявить медсправку.

Тем, кто получил государственную награду либо был уволен со службы по достижении предельного возраста пребывания на ней или по состоянию здоровья, авторы поправок предлагают возвращать права без экзаменов и медсправки. 

В пояснительной записке к законопроекту поясняется, что делается это в целях обеспечения баланса интересов государства и указанных в законопроекте категорий граждан.

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