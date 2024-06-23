Общество

Андрей Бочаров выразил соболезнование в связи с трагедией в Севастополе

Общество 23.06.2024 20:18
0
23.06.2024 20:18


Губернатор Андрей Бочаров выразил искренние соболезнования семьям мирных жителей, трагически погибших при ракетной атаке в Севастополе и Крыму. Как сообщает V102.RU, также он пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
Напомним, по сообщению Министерства обороны РФ, сегодня около 12.15 киевским режимом была совершена террористическая атака по гражданской инфраструктуре города Севастополь поставленными США оперативно-тактическими ракетами «ATACMS», снаряженными кассетными боевыми частями.
- В ходе отражения террористической  атаки дежурными силами ПВО четыре американские ракеты «ATACMS» были сбиты.  Еще одна ракета в результате воздействия средств ПВО на конечном участке отклонилась от траектории полета с подрывом боевой части в воздухе над территорией города, - говорится в заявлении МО.

По уточненным данным, в Севастополе погибли четверо, среди них двое детей. Количество пострадавших выросло до 144 человек.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
23.06.2024 20:58
Общество 23.06.2024 20:58
Комментарии

0
Далее
Общество
23.06.2024 16:25
Общество 23.06.2024 16:25
Комментарии

0
Далее
Общество
23.06.2024 15:11
Общество 23.06.2024 15:11
Комментарии

0
Далее
Общество
23.06.2024 14:02
Общество 23.06.2024 14:02
Комментарии

0
Далее
Общество
23.06.2024 13:26
Общество 23.06.2024 13:26
Комментарии

0
Далее
Общество
23.06.2024 11:47
Общество 23.06.2024 11:47
Комментарии

0
Далее
Общество
23.06.2024 11:26
Общество 23.06.2024 11:26
Комментарии

0
Далее
Общество
23.06.2024 10:49
Общество 23.06.2024 10:49
Комментарии

0
Далее
Общество
23.06.2024 10:31
Общество 23.06.2024 10:31
Комментарии

0
Далее
Общество
23.06.2024 09:02
Общество 23.06.2024 09:02
Комментарии

0
Далее
Общество
23.06.2024 07:38
Общество 23.06.2024 07:38
Комментарии

0
Далее
Общество
22.06.2024 20:05
Общество 22.06.2024 20:05
Комментарии

0
Далее
Общество
22.06.2024 19:08
Общество 22.06.2024 19:08
Комментарии

0
Далее
Общество
22.06.2024 12:24
Общество 22.06.2024 12:24
Комментарии

0
Далее
Общество
22.06.2024 09:01
Общество 22.06.2024 09:01
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

22:14
В Дагестане ввели режим КТО из-за нападения боевиковСмотреть фотографииCмотреть видео
20:58
Под Волгоградом подсудимый глава поселения ищет преемникаСмотреть фотографии
20:18
Андрей Бочаров выразил соболезнование в связи с трагедией в СевастополеСмотреть фотографии
19:19
«Мы были на рынке»: волгоградец пережил воздушную атаку в СевастополеСмотреть фотографии
18:44
Андрей Богатырев стал новым врачом медштаба «Ротора»Смотреть фотографии
18:03
Волонтеры разыскивают пропавшего в 2023 году жителя Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:27
Все выше и выше: Росстат обрадовал размерами средних зарплат волгоградцевСмотреть фотографии
16:25
Андрей Бочаров открыл территорию детства на набережнойСмотреть фотографии
16:08
Под Волгоградом годовалый малыш выпал с 5-ого этажаСмотреть фотографии
15:11
ЦУК, идем в суд: семья волгоградцев потеряла квартиру после потопа из-за худой крышиСмотреть фотографииCмотреть видео
14:40
Экс-игрок «Ротора» Олег Нечаев стал старшим тренером сине-голубыхСмотреть фотографии
14:02
Фейерверк за 1,5 млн запустят в Волгограде на фестивале #ТриЧетыреСмотреть фотографии
13:26
«Она уже забегает во дворы»: дикая лиса напугала жителей центра ВолгоградаСмотреть фотографии
12:23
Волгоградцев из-за ложной тревоги эвакуировали из ТРЦ «Парк Хаус»Смотреть фотографии
11:47
«Завлекают легкими деньгами»: кто такие дропперы, и как поневоле не стать соучастником преступленияСмотреть фотографии
11:47
Павел Котов обрадован переходом в «Ротор»Смотреть фотографии
11:26
«Звонили и в 112»: на улицах Волгограда остается лесоповал после ураганаСмотреть фотографии
10:49
«Ждем жертв?»: в Волгограде деревья закрыли светофорСмотреть фотографии
10:31
Китайцы опробовали экстрим-аттракцион в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:42
В Волгограде выпустили в водоем почти 2 млн мальков осетраСмотреть фотографии
09:02
«Малина по цене мяса?»: волгоградцев изумили цены на ягодыСмотреть фотографии
08:24
Владислав Тюрин поделился эмоциями после перехода в «Ротор»Смотреть фотографии
07:38
В Волгоградской области задержатся прохлада и дождиСмотреть фотографии
22:09
В Волжском дотла сгорели два микроавтобусаСмотреть фотографии
21:35
«Ротор» проведет сборы в обновленном составеСмотреть фотографии
21:01
«Черные» мусорщики облюбовали овраг в поселке Царицын под ВолгоградомСмотреть фотографии
20:25
Второй пришел: Павел Котов подписал контракт с «Ротором»Смотреть фотографии
20:05
«Кто-то ошибается, а я мучаюсь»: 67-летную волгоградку второй раз оставили без денег из-за долгов «двойника»Смотреть фотографии
19:21
Владислав Тюрин стал первым новичком «Ротора»Смотреть фотографии
19:08
«Как ветер – так все искрит и моргает»: жители жалуются на перебои со светом на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
 