Андрей Бочаров выразил соболезнование в связи с трагедией в Севастополе

Напомним,
Губернатор Андрей Бочаров выразил искренние соболезнования семьям мирных жителей, трагически погибших при ракетной атаке в Севастополе и Крыму. Как сообщает V102.RU, также он пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
по сообщению Министерства обороны РФ, сегодня около 12.15 киевским режимом была совершена террористическая атака по гражданской инфраструктуре города Севастополь поставленными США оперативно-тактическими ракетами «ATACMS», снаряженными кассетными боевыми частями.
- В ходе отражения террористической атаки дежурными силами ПВО четыре американские ракеты «ATACMS» были сбиты. Еще одна ракета в результате воздействия средств ПВО на конечном участке отклонилась от траектории полета с подрывом боевой части в воздухе над территорией города,
- говорится в заявлении МО.
По уточненным данным, в Севастополе погибли четверо, среди них двое детей. Количество пострадавших выросло до 144 человек.