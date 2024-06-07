Федеральные новости

Из-за мощного ливня частично разрушилась набережная в Саратове

Федеральные новости 07.06.2024 15:38
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07.06.2024 15:38


На соседнюю с Волгоградской Саратовскую область в ночь на 7 июня обрушился мощный ливень с грозой. По информации издания «СарИнформ», в настоящее время в региональном центре подсчитывают убытки – в результате разгула стихии в Саратове оказались затопленными улицы, поваленными деревья, а на набережной наблюдаются частичные обрушения. 

Затопило улицы Чернышевского, Разина, Вольская, Рахова, Ново-Астраханское шоссе, 2-ю Садовую, Танкистов, а также Славянскую площадь, набережную Космонавтов и проспект Столыпина, – перечисляют в буквальном смысле слова свалившиеся с неба беды саратовские журналисты. – Воды было настолько много, что машинам приходилось буквально плыть по дорогам, а прохожим с силой пробираться через потоки. На старой набережной мощным "водопадом" смыло плитку, а на проспекте затопило заведения. В караоке "Чикаго" вода затекала прямо с улицы, а в ресторане "Гастродвор" - с потолка. Некоторые горожане жаловались, что у них затопило балконы, квартиры и подъезды. Сильный ветер оборвал провода и снес деревья. На улице Октябрьская рядом с Соколовой дерево свалилось на машину. Во многих домах отключили электричество. 

Утро жители Саратова встретили с неработающими  светофорами и огромными лужами. В настоящее время неблагоприятный прогноз сохраняется для соседнего региона. 

Напомним, что МЧС предупредило о возможном ухудшении погодных условий и жителей Волгоградской области. Так, по данным ведомства, до конца суток 7 июня в отдельных районах региона ожидаются сильные дожди, ливни с грозой, градом и шквалистым ветром со скоростью до 20-25 м/с. В настоящее время в Волгограде отмечается сильный ветер, осадков пока не предвидится. 

Фото: администрация Волжского района Саратова

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