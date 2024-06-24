Волгоградка взыскала с владельца «Лады» 200 тысяч за ДТП на переходе





В Тракторозаводском районном суде Волгограда завершилось рассмотрение иска жительницы областного центра к водителю и владельцу автомобиля «Лада». Как сообщает ИА «Высота 102», женщина пыталась взыскать с ответчиков компенсацию за физический и моральный вред, причинённый ей в ДТП.

- В результате наезда гражданка получила телесные повреждения в виде тупой травмы левого коленного сустава в виде закрытого перелома головки левой малоберцовой кости с наличием травматического отёка мягких тканей левого коленного сустава и ссадины на наружной поверхности левого коленного сустава, - рассказали журналистам в пресс-службе суда.

Перечисленные повреждения эксперты отнесли к средней тяжести вреду здоровью. После столкновения пострадавшей пришлось пройти длительный период лечения, которое также потребовало и приобретение специализированных медицинских препаратов.

Свои страдания, а также понесённые издержки волгоградка оценила в 300 тыс. рублей. При этом, финансовую ответственность она попросила суд возложить и на виновницу ДТП, находившуюся за рулём, и на её мужа – фактического владельца транспортного средства.

Суд, изучив все обстоятельства дела, частично поддержал требования пострадавшей. Обязав владельца легковушки выплатить компенсацию морального вреда в размере 200 тыс. рублей. Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

Напомним, по информации ГАИ, 27 ноября 2023 года в 17:40 38-летний водитель, управляя автомобилем «Лада-211440», напротив дома № 5 по ул. Ополченская совершил наезд на 26-летнюю волгоградку, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате пострадавшая была доставлена в больницу.