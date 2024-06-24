В редакцию V102.RU обратилась мать получившего перелом шейного позвонка многократного победителя соревнований по кудо Павла Корниенко, который до сих пор проходит курсы реабилитации в одном из московских центров после травмы, полученной летом 2022 года на Орловском пруду в Городищенском районе Волгоградской области.







По словам женщины, врачам удалось добиться прогресса в состоянии ее 28-летнего сына, но очередной этап восстановления требует значительных денежных затрат.

— Прошло уже два года с того страшного дня. Паша — боец, несмотря ни на что, хочет встать на ноги. Если раньше он только лежал, то уже сейчас может сам пересаживаться с коляски, открывать холодильник, брать небольшие куски пищи, — рассказала Ольга Корниенко. — Операцию нам провели в Волгограде в больнице № 1, а оттуда мы уже попали в реабилитационный центр «Преодоление». Первый раз Паша находился там четыре месяца, его смогли вертикализировать. Потом мы вернулись домой. Он отправился в Крым на лечение в частный центр. Теперь снова мечтаем вернуться в Москву, но для этого нужно собрать неподъемную для нас сумму — 450 000 рублей. Для сбора нам помогли создать страницу в интернете. На самом деле вокруг столько отзывчивых и добрых сердцем людей, что мы снова надеемся на чудо.

Мать Павла Корниенко прислала в редакцию серию видео, на которых ее сын в буквальном смысле шаг за шагом под присмотром врачей отвоевывает себе право на прежнюю жизнь.

— Медики оценивают реабилитационный потенциал у Павла, как высокий. Ему нужно и дальше работать над укреплением мышц и тогда новые успехи не заставят себя долго ждать. Если у сына окрепнет спина, он сможет лучше удерживать баланс, а значит, есть шанс встать с инвалидного кресла, — говорит мать пострадавшего волгоградца.

Напомним, что двоих мужчин парализовало после отдыха на Орловском пруду под Волгоградом. Второй жертвой помимо Павла оказался 31-летний полицейский.

Фото и видео: архив семьи