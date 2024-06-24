В Волгограде минутой молчания почтили память жертв терактов в Севастополе и Дагестане





В администрации Волгоградской области утром 24 июня с минуты молчания началось оперативное совещание с участием губернатора региона Андрея Бочарова. Глава области, заместители губернатора и руководители профильных блоков администрации почтили память россиян, ставших жертвами террористических актов на территориях Севастополя и Дагестана 23 июня.

– В городе Севастополе и Республике Дагестан совершены террористические акты — чудовищные преступления против мирных жителей, в ходе которых есть погибшие и раненые, в том числе женщины и дети, – сказал Андрей Бочаров. – Прошу почтить память погибших мирных жителей и сотрудников правоохранительных органов минутой молчания.

Губернатор также добавил, что все жители Волгоградской области выражают искренние соболезнования семьям и близким погибших и желают скорейшего выздоровления пострадавшим.