Федеральные новости

В Москве мощный ливень топит транспорт, улицы и дороги

Федеральные новости 31.05.2024 21:56
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31.05.2024 21:56


После мощного ливня сегодня, 31 мая, на севере Москвы автомобили ушли под воду, а ураганным ветром повалило деревья, сообщает V102.RU со ссылкой на SHOT. 

— На улице Менжинского дерево упало на машину, стоящую на светофоре, водитель и пассажир успели выскочить — никто не пострадал. А в ЖК «Дмитровский парк» на Лобненской серьезно затопило подземную парковку и придомовую территорию, десятки авто частично ушли под воду, — сообщают авторы Telegram-канала. 

Уточняется, что информации о пострадавших нет. Коммунальные службы разгребают последствия стихии. 

Напомним, в Волгоградской области ГУ МЧС по региону объявило штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют в ближайшую ночь град и сильные ливни. 

Видео: SHOT / t.me 

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