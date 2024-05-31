В Москве мощный ливень топит транспорт, улицы и дороги

После мощного ливня сегодня, 31 мая, на севере Москвы автомобили ушли под воду, а ураганным ветром повалило деревья, сообщает V102.RU со ссылкой на SHOT.

— На улице Менжинского дерево упало на машину, стоящую на светофоре, водитель и пассажир успели выскочить — никто не пострадал. А в ЖК «Дмитровский парк» на Лобненской серьезно затопило подземную парковку и придомовую территорию, десятки авто частично ушли под воду, — сообщают авторы Telegram-канала.

Уточняется, что информации о пострадавших нет. Коммунальные службы разгребают последствия стихии.

Напомним, в Волгоградской области ГУ МЧС по региону объявило штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют в ближайшую ночь град и сильные ливни.

Видео: SHOT / t.me