Расследования

В Волгограде экс-консультанту Госстройнадзора грозит срок за крупную взятку

Расследования 10.06.2024 11:36
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10.06.2024 11:36


Прокурор Волгоградской области Денис Костенко утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34-летнего бывшего сотрудника отдела инспекции Госстройнадзора по региону. Как сообщила V102.RU старший помощник облпрокурора Оксана Черединина, мужчине теперь грозит 12 лет лишения свободы за получение взятки  - ч.ч. 3, 5 ст. 290 УК РФ. 

Установлено, что обвиняемый с начала 2021 год по июнь 2023 года получил от застройщиков взятку в сумме более 400 тыс. рублей за получение заключений по завершении строительства зданий на территории Городищенского и Среднеахтубинского районов.

- Проверив материалы уголовного дела, прокурор региона посчитал собранные следствием доказательства достаточными для утверждения обвинительного заключения и направления уголовного дела в суд, - пояснила Оксана Черединина. - Уголовное дело будет рассматриваться по существу Ворошиловским районным судом. Ожидать суда обвиняемый будет, находясь под стражей.

Свою вину мужчина признал полностью  Уголовное дело в отношении взяткодателя находится на стадии расследования.

По информации собственных источников информагентства, на скамье подсудимых предстанет экс-сотрудник Госстройнадзора Александр Родионов.

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