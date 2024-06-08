Волгоградский «Ротор» сегодня, 8 июня в 18-ом туре Второй лиги, сыграл вничью с «Уфой» на выезде со счетом 0:0 и завершил чемпионат на пятом месте, но сине-голубые продолжат борьбу за выход в Первую лигу в стыковых матчах с «Новосибирском», сообщает V102.RU.

В заключительный день турнира дальнейшая судьба «Ротора» решалась в параллельном матче в Москве, где «Велес» встречался с «Краснодаром-2», который тренирует Олег Веретенников. Сине-голубым для попадания в стыковые матчи нужно было, чтобы кубанцы не выиграли и, таким образом, «Ротор» продолжил бы борьбу за повышение в классе. И нужный результат для волгоградцев был достигнут! Московский клуб обыграл краснодарский коллектив со счетом 2:1 и отправил их в группу «Серебро».

Что касается противостояния в столице Башкортостана, то хозяева подошли к нему уже в статусе чемпионов, а гости, как уже было сказано ранее, ждали исход битвы конкурентов. В матче с «Уфой» в заявку не попали лидеры команды — Юрий Завезен и Рамазан Гаджимурадов.

Также из-за травм не приняли участие в игре Сергей Зуйков, Даниил Арсентьев, Дмитрий Лаврищев и давно отсутствоваюший Филипп Дворецков. Возможно, кадровые потери повлияли на план на сегодняшнюю встречу. Волгоградские футболисты под руководством своего наставника Дениса Бояринцева почти всю игру действовали вторым номером, заведомо отдав мяч под контроль уфимским исполнителям.

Один из лучших матчей за «Ротор» сегодня провел голкипер Никита Чагров, заменивший на последнем рубеже Вадима Аверкиева. В первом тайме вратарь неоднократно выручил команду в опасных ситуациях.

Сначала Чагров отбил хлесткий удар Романа Пасевича, а спустя несколько минут в падении отразил выстрел экс-нападающего «Ротора» Романа Минаева с близкого расстояния. Гости достаточно редко создавали острые ситуации на чужой половине.

Можно отметить в концовке первой половины пас Ризвана Ахмедханова на Илью Сафронова в район штрафной, однако уфимский голкипер Алексей Чернов вовремя вышел из ворот и ликвидировал потенциальный выход один на один Сафронова с Черновым. В итоге соперники ушли на перерыв, не забив друг другу — 0:0.

Во втором тайме сценарий встречи не сильно изменился. Хозяева все также продолжали владеть инициативой, а гости действовали на контратаках. Первый удар в створ в составе «Ротора» нанес Сафронов с дальней дистанции — Чернов оказался на месте и совершил спасение.

Только лишь ближе к окончанию игры оба коллектива слегка активизировались. «Уфа» имела возможность отличиться со стандартных положений, но в завершающей стадии их футболистам не хватало точности и хладнокровия. Сине-голубые также имели несколько подходов, которые не завершились голами. Таким образом, матч завершился вничью — 0:0.

При этом вряд ли кто-то из двух команд сильно расстроился данному результату. «Уфа» после завершения поединка получила чемпионский кубок и медали, а волгоградский клуб благодаря победе «Велеса» над «Краснодаром-2» отправляется в стыковые матчи. Также в еще одной игре 18-го тура «Чайка» на выезде обыграла «Новосибирск» со счетом 3:0 и завоевала вторую прямую путевку в дивизион выше.

12 июня «Новосибирск» примет «Ротор» в первом стыковом матче за выход в Первую лигу. Ответная встреча состоится на «Волгоград Арене» 16 июня. Волгоградский коллектив, пережив несколько тренерских отставок по ходу длинного и тяжелого чемпионата, получил второй шанс добиться долгожданного повышения в классе. У Дениса Бояринцева и его помощников есть несколько дней на подготовку к решающим сражениям.

Спортивный обозреватель Иван Тюгаев

Фото: СК «Ротор» / vk.com