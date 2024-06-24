Общество

Танцующих подростков-зацеперов сняли на видео в центре Волгограда

Общество 24.06.2024 16:30
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24.06.2024 16:30


В Центральном районе Волгограда очевидцы сняли на видео подростков в возрасте около 11 лет, которые прокатились на троллейбусе несколько остановок. Кадрами опасной езды   поделились волгоградцы в социальных сетях. 




Один из автомобилистов, следовавших за троллейбусом №15 по Астраханскому мосту, снял, как дети во время остановки на светофоре слезли со своих "пассажирских мест" и взялись пританцовывать. После этого подростки снова схватились за лестницу и продолжили свое путешествие через оживленный перекресток. 

Отметим, что ближайшая к месту съемки остановка общественного транспорта находится в Ворошиловском районе. Рискуя жизнью, дети, судя по всему, проехали около километра. 

Видео: Волгоград Поймет / Telegram

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