Танцующих подростков-зацеперов сняли на видео в центре Волгограда





В Центральном районе Волгограда очевидцы сняли на видео подростков в возрасте около 11 лет, которые прокатились на троллейбусе несколько остановок. Кадрами опасной езды поделились волгоградцы в социальных сетях.







Один из автомобилистов, следовавших за троллейбусом №15 по Астраханскому мосту, снял, как дети во время остановки на светофоре слезли со своих "пассажирских мест" и взялись пританцовывать. После этого подростки снова схватились за лестницу и продолжили свое путешествие через оживленный перекресток.

Отметим, что ближайшая к месту съемки остановка общественного транспорта находится в Ворошиловском районе. Рискуя жизнью, дети, судя по всему, проехали около километра.

Видео: Волгоград Поймет / Telegram