Экология

Волгоградца наказали рублем за выброшенные в кусты отходы благоустройства

Экология 07.06.2024 09:39
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07.06.2024 09:39


Владельца грузовика, с которого на севере Волгограда сбрасывали строительные отходы, обязали возместить нанесенный вред почве в сумме 193 тысячи рублей. Как сообщили V102.RU в Нижне-Волжском межрегиональном управлении Росприроднадзора, такое решение принят Кировский районный суд Волгограда по иску природоохранного ведомства.

Согласно материалам проверки, в июле 2023 года в Росприроднадзор поступила информация о незаконном сбросе отходов на улице Тракторостроителей в Тракторозаводском районе. Инспекторы выехали на место и зафиксировали факт правонарушения.


- По результатам проведенного административного расследования установлен собственник транспортного средства, с которого осуществлен сброс отходов на почву, являющийся физическим лицом, - сообщили в управлении.

Нарушителя привлекли к административной ответственности за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления (ч. 3.3 ст. 8.2 КоАП РФ) в виде штрафа в 40 тысяч рублей. Гражданин не стал обжаловать это постановление и штраф выплатил.

Специалисты также рассчитали размер вреда, причиненного почвам в результате несанкционированного сброса отходов. Он составил 193 139 рублей. Нарушитель в добровольном порядке эту сумму выплачивать не стал, поэтому был подан иск в суд.

Фото: Нижне-Волжское межрегиональное управление Росприроднадзора

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