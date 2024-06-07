Владельца грузовика, с которого на севере Волгограда сбрасывали строительные отходы, обязали возместить нанесенный вред почве в сумме 193 тысячи рублей. Как сообщили V102.RU в Нижне-Волжском межрегиональном управлении Росприроднадзора, такое решение принят Кировский районный суд Волгограда по иску природоохранного ведомства.

Согласно материалам проверки, в июле 2023 года в Росприроднадзор поступила информация о незаконном сбросе отходов на улице Тракторостроителей в Тракторозаводском районе. Инспекторы выехали на место и зафиксировали факт правонарушения.





- По результатам проведенного административного расследования установлен собственник транспортного средства, с которого осуществлен сброс отходов на почву, являющийся физическим лицом, - сообщили в управлении.

Нарушителя привлекли к административной ответственности за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления (ч. 3.3 ст. 8.2 КоАП РФ) в виде штрафа в 40 тысяч рублей. Гражданин не стал обжаловать это постановление и штраф выплатил.

Специалисты также рассчитали размер вреда, причиненного почвам в результате несанкционированного сброса отходов. Он составил 193 139 рублей. Нарушитель в добровольном порядке эту сумму выплачивать не стал, поэтому был подан иск в суд.

Фото: Нижне-Волжское межрегиональное управление Росприроднадзора