В Волгограде определят лучших специалистов в химической отрасли





На волгоградском химическом заводе «КАУСТИК» стартовал конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии 2024». Как сообщили в пресс-службе предприятия, в этом году для участия в нем зарегистрировалось более 250 желающих продемонстрировать свои навыки.

Соревнования, на которых сотрудники имеют возможность побороться за звание «лучших» в своей профессии, проводятся на предприятии уже более 30 лет. Требования к качеству выполняемой работы по каждой специальности постоянно растут, а вместе с ними пересматриваются критерии оценки, формат мероприятий и сами задания.

В этом году сотрудникам в течение месяца предстоит соревноваться между собой в 14 номинациях: аппаратчик химического производства, сливщик-разливщик, оператор линии в производстве пищевой продукции, машинист экструдера, машинист крана, водитель погрузчика, лаборант химического анализа, машинист насосных установок, машинист холодильных установок, монтер пути, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, слесарь-ремонтник, электрогазосварщик, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования.

Традиционно конкурс проводится для популяризации рабочих профессий и стимулирования заинтересованности заводчан в повышении уровня собственной квалификации. По результатам состязаний победители смогут принять участие в региональном конкурсе профмастерства.



