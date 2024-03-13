«Все западное — от сатаны!»: большинство опрошенных волгоградцев высказались за отмену ЕГЭ

Подписчики Telegram-канала V102.RU высказали свое мнение по поводу возможной альтернативы ЕГЭ в формате привычных всех экзаменов по билетам. Ранее в Госдуму внесли соответствующий законопроект.

Так, 11% опрошенных выступили против экзаменов. 33% поддержали альтернативу и возвращение к прежней системе. Однако подавляющее большинство — 56 процентов — выступило за отмену Единого государственного экзамена. На момент публикации в опросе приняли участие 978 человек.

При этом люди в комментариях пришли к диаметрально противоположным выводам.

— Чем раньше вернем советскую систему образования и медицины, тем больше спасем человеческих душ! Все западное — от сатаны! Неужели кто-то еще сомневается? — задается вопросом один из подписчиков.

В свою очередь сторонники единого для всех госэкзамена привели свои доводы:

— Зато если сдашь ЕГЭ с хорошими баллами, то можешь подать заявку в несколько вузов России. Не нужно будет ехать туда, и сдавать экзамены на месте, возможно погружаясь в коррупцию.

Напомним, что авторами законопроекта о добровольном ЕГЭ, как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на «Парламентскую газету», выступают главы нескольких думских комитетов, а также член комитета Совфеда по международным делам Елена Афанасьева.

Разработчики уверены в позитивном эффекте от данной инициативы. Депутаты рассчитывают, что традиционная сдача экзаменов приведет к более качественному отбору кандидатов в ВУЗы.

Фото: архив ИА «Высота 102»