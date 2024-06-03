Волжская ГЭС завершила сбросы воды для воспроизводства рыбы

Плавное сокращение расходов воды до достижения летнего уровня начала Волжская ГЭС. Как сообщили V102.RU на Волгоградском гидроузле, режим «рыбохозяйственной полки», который в этом году длился 16 дней, завершился 31 мая. Все это время через плотину сбрасывалось 16000 куб.м/с.

С 1 июня сбросные расходы каждые сутки начали снижаться на 1000±500 куб.м/с. и достигнут к 10 июня 6000±300 куб.м/с. В этом режиме Волжская ГЭС будет работать до новых указаний Росводресурсов.

Напомним, что ранее своим указанием ведомство продлило «рыбную полку» на Волжской ГЭС на три дня - до 31 мая включительно.