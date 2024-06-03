В Волгограде полиция назвала причину схода с рельсов трамвая №10

В ГУ МВД России по Волгоградской области 3 июня сообщили обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием трамвая №10. Напомним, что накануне в результате происшествия вагоны сошли с рельсов, а движение общественного транспорта было заблокировано на время устранения последствий ДТП.

По предварительным данным пресс-службы главка полиции, столкновение Skoda Kodiaq с трамваем произошло по вине водителя иномарки.

– В 12.15 45-летний водитель Skoda напротив дома №38 по ул. Чапаева не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с трамваем, – прокомментировали ДТП в полиции. – В результате ДТП пострадала 10-летняя пассажирка иномарки.

Уточняется, что с места аварии ребенок был доставлен в больницу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области