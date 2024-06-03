Происшествия

В Волгограде полиция назвала причину схода с рельсов трамвая №10

Происшествия 03.06.2024 10:56
0
03.06.2024 10:56


В ГУ МВД России по Волгоградской области 3 июня сообщили обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием трамвая №10. Напомним, что накануне в результате происшествия вагоны сошли с рельсов, а движение общественного транспорта было заблокировано на время устранения последствий ДТП. 

По предварительным данным пресс-службы главка полиции, столкновение Skoda Kodiaq с трамваем произошло по вине водителя иномарки. 

В 12.15 45-летний водитель Skoda напротив дома №38 по ул. Чапаева не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с трамваем, – прокомментировали ДТП в полиции. – В результате ДТП пострадала 10-летняя пассажирка иномарки.

Уточняется, что с места аварии ребенок был доставлен в больницу.  

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
03.06.2024 12:07
Происшествия 03.06.2024 12:07
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.06.2024 11:30
Происшествия 03.06.2024 11:30
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.06.2024 11:03
Происшествия 03.06.2024 11:03
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.06.2024 10:23
Происшествия 03.06.2024 10:23
Комментарии

0
Далее
Происшествия
02.06.2024 15:00
Происшествия 02.06.2024 15:00
Комментарии

0
Далее
Происшествия
02.06.2024 13:37
Происшествия 02.06.2024 13:37
Комментарии

0
Далее
Происшествия
02.06.2024 12:56
Происшествия 02.06.2024 12:56
Комментарии

0
Далее
Происшествия
02.06.2024 11:58
Происшествия 02.06.2024 11:58
Комментарии

0
Далее
Происшествия
02.06.2024 11:46
Происшествия 02.06.2024 11:46
Комментарии

0
Далее
Происшествия
02.06.2024 09:50
Происшествия 02.06.2024 09:50
Комментарии

0
Далее
Происшествия
01.06.2024 19:05
Происшествия 01.06.2024 19:05
Комментарии

0
Далее
Происшествия
01.06.2024 14:24
Происшествия 01.06.2024 14:24
Комментарии

0
Далее
Происшествия
01.06.2024 09:43
Происшествия 01.06.2024 09:43
Комментарии

0
Далее
Происшествия
31.05.2024 23:03
Происшествия 31.05.2024 23:03
Комментарии

0
Далее
Происшествия
31.05.2024 19:35
Происшествия 31.05.2024 19:35
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:07
Волгоградец задушил 81-летнюю мать, чтобы за ней не ухаживатьСмотреть фотографии
11:31
Волгоградская область после заморозков сохранила общую посевную площадьСмотреть фотографии
11:30
В Волгограде у лихача арестовали Audi S5 за 72 неоплаченных штрафаСмотреть фотографии
11:12
Клещи продолжают кусать утомленных солнцем волгоградцевСмотреть фотографии
11:05
Новая неделя испытает волгоградцев жарой до +38º и магнитной бурейСмотреть фотографии
11:03
Как в боевике, только без каскадеров: в Волгограде попало на видео эпичное столкновение двух иномарокСмотреть фотографии
10:56
В Волгограде полиция назвала причину схода с рельсов трамвая №10Смотреть фотографии
10:45
Проект Nemoloko вошел в тройку самых знаковых брендов за 25 летСмотреть фотографии
10:23
В поле под Волгоградом механизатор нашел неопознанный объектСмотреть фотографии
09:26
К деньгам или к катастрофе? Под Волгоградом вдоль автотрассы забили нефтяные гейзерыСмотреть фотографииCмотреть видео
07:38
Не опять, а снова: жители Краснослободска требуют вернуть автобусные маршруты №№138 и 172Смотреть фотографии
06:37
Бывший мэр Котово Лесниченко идет под суд за подлог и превышение полномочийСмотреть фотографии
21:20
Апофеоз труда на дореволюционном фундаменте: вокзал Волгоград I встретил 70-летний юбилейСмотреть фотографии
20:38
В Волгоградской области отыскали сбежавшую из дома 13-летнюю школьницуСмотреть фотографии
20:13
«Легенды о них ходят до сих пор»: что скрывают чудом сохранившиеся пещеры в Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:44
Ушла после конфликта: в Камышине разыскивают 13-летнюю школьницу с короткой стрижкойСмотреть фотографии
18:16
У нас бытовая техника выходит из строя: под Волгоградом сельчане жалуются на проблемы с водойСмотреть фотографииCмотреть видео
17:29
Концессия или бюджет? Власти Волгограда рассказали, как планируют восстанавливать ДК им. КироваСмотреть фотографии
16:25
В Волгограде коммунальщики оперативно обуздали вырвавшийся посреди проезжей части фонтанСмотреть фотографии
15:11
Третий день падаем в обмороки: волгоградцам на фоне 30-градусной жары по ошибке подали отоплениеСмотреть фотографии
15:00
Под Волгоградом по дороге в больницу скончалась водитель опрокинувшейся «Гранты»Смотреть фотографии
14:33
Сильнейший ливень обрушился на север ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
14:09
В Волгограде в гости к садоводам собрались коммунальщики-контролерыСмотреть фотографии
13:37
В Волгограде трамвай №10 сошел с рельсов из-за ДТП на ул. КаспийскойСмотреть фотографии
12:56
В Волгограде по видео ищут кавказцев, разгромивших арт-обект на пр. ЖуковаСмотреть фотографииCмотреть видео
12:34
В Волгограде и области на новой неделе прогнозируют испепеляющие +38 градусовСмотреть фотографии
12:31
В Калаче-на-Дону водитель внедорожника сбил 6-летнего ребёнкаСмотреть фотографии
11:58
В Волгограде ночью под асфальт провалилась иномаркаСмотреть фотографииCмотреть видео
11:46
Водитель чудом уцелел после сальто на трассе в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:39
Свыше 16 тыс. волгоградцев отметили День защиты детей в ЦПКиОСмотреть фотографии
 