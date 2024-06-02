Происшествия

В Волгограде трамвай №10 сошел с рельсов из-за ДТП на ул. Каспийской

Происшествия 02.06.2024 13:37
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02.06.2024 13:37


2 июня в Дзержинском районе Волгограда произошло ДТП с участием трамвая №10. Как сообщает ИА «Высота 102», на ул. Каспийская иномарка протаранила один из вагонов. 

– Сейчас движение трамваев на данном участке путей полностью остановлено. На место столкновения уже выехали представители ГИБДД, а также аварийная бригада транспортного предприятия, — рассказали редакции в диспетчерской Центра управления пассажирскими перевозками.

Ситуацию усложняет то, что во время ДТП вагон сошёл с рельсов. На текущий момент сроки восстановления движения подвижного состава неизвестны.

Отметим, участок путей на ул. Каспийская обеспечивает работу трамвайных маршрутов №№ 5, 7, 10 и 12. По информации специалистов, подвижной состав на данных направлениях ожидает ликвидации последствий столкновения. Обслуживание маршрутов приостановлено.

Фото Жесть Волгограда / t.me

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