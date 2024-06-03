Как в боевике, только без каскадеров: в Волгограде попало на видео эпичное столкновение двух иномарок





2 июня в Центральном районе Волгограда на проспекте Ленина произошло ДТП с участием автомобилей Opel Astra и Ford Focus. Из-за прямого столкновения одна из машин совершила несколько переворотов и была отброшена на обочину.

- В 01:55 21-летний водитель, управляя автомобилем Opel Astra, напротив дома № 15 по проспекту Ленина допустил проезд на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилем Ford Focus под управлением 23-летнего водителя, — рассказали ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, в результате столкновения двум пассажиркам автомобиля Ford понадобилась медицинская помощь. Девушки были доставлены в одну из волгоградских больниц.

Фото и видео: пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области