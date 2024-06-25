Волгоградец заметил в небе над городом два НЛО

В небе над Волгоградом в Советском районе сегодня, 25 июня, примерно в начале шестого вечера, замечены два неопознанных летающих объекта, сообщает V102.RU со ссылкой на общественника Серго Нарсия.

— Я стоял сегодня на остановке «Электролесовская» и ждал автобус, как вдруг в небе мое внимание привлекли два неподвижных объекта. Что-то медленно тянулось в сторону туда-сюда, что-то нестандартное. Не могут же две птицы так долго находиться рядом, они же не привязаны друг к другу? — задается вопросом волгоградец. — Я понял, что это БПЛА. Обратился к стоящему рядом парню и сказал ему о своих догадках. И он согласился со мной, что это явно не птицы.

По словам бдительного горожанина, он тут же сообщил о странном случае по номеру экстренных служб «112»:

— Меня внимательно выслушали. Потом со мной связывались, уточняли информацию. Они повисели немного и полетели куда-то на юг в сторону Красноармейского. Если учитывать, что у нас запрещен запуск беспилотников в регионе, а в той стороне, куда они полетели есть определенные объекты, представляющие так скажем оперативный интерес, то возникает много вопросов.

При этом никаких официальных заявлений ни от властей, ни от профильных служб и ведомств сегодня не поступало.

Напомним, что в минувшую пятницу в небе над Волгоградской областью силы ПВО сбили беспилотник. Инцидент попал на видео.

Видео: Серго Нарсия