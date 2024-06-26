Евгений Болотов стал третьим новичком «Ротора»





Евгений Болотов накануне, 25 июня, стал третьим новичком «Ротора» в летнее межсезонье. Футболист подписал с сине-голубыми контракт на один год с возможностью продления договора еще на сезон, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу волгоградского клуба.

Болотов, выступающий на позиции опорного полузащитника, является уроженцем Оренбурга. 23-летний игрок прошел через все ступени развития в родном одноименном клубе, а затем отправился в аренду в «Форте» из Таганрога. Следующей командой в карьере Евгения стала «Тюмень», в которую он перешел в 2022-м году и играл там под руководством экс-футболиста и тренера «Ротора» Игоря Меньщикова. За два сезона в этом коллективе новобранец волгоградского клуба провел 49 матчей, забил четыре гола и отдал столько же результативных передач. В прошлом году Болотов стал победителем Второй лиги в составе «Тюмени».

Новобранец сине-голубых в интервью клубной пресс-службе поделился первыми эмоциями после подписания контракта.





- Очень рад присоединиться к команде с большой историей. Агент позвонил и сказал, что поступило предложение. Я недолго думал. Цели — как можно больше помогать коллективу и быть полезным на поле. Было бы неплохо забивать голы и отдавать результативные передачи. Хочу сказать, что с нетерпением жду встречи с болельщиками «Ротора» на стадионе. Поддерживаете, приходите. Постараюсь не подвести, — рассказал футболист.

Напомним, ранее в «Ротор» перешли защитник Павел Котов и левый вингер Владислав Тюрин.

Фото СК «Ротор» VK.com