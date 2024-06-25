В зоне СВО погиб боец из Камышина Роман Ефимов





В городе Камышин Волгоградской области простятся с погибшим участником специальной военной операции Романом Ефимовым.

— Роман Владимирович мужественно защищал Родину и с честью выполнил свой воинский долг. Скорбим вместе с семьей павшего и выражаем родным и близким Романа Ефимова искренние соболезнования, — говорится в некрологе районной администрации, передает V102.RU.

Напомним, ранее журналисты информагентства сообщали о гибели в зоне СВО еще одного жителя Камышина — 27-летнего Дениса Алексеенкова.

Фото: администрация Камышина