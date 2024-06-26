В ЦПКиО Волгограда потренировались снимать людей с колеса обозрения





Сегодня, 26 июня, на территории Центрального парка культуры и отдыха в Волгограде прошла тренировка по спасению посетителей с колеса обозрения под контролем МУ «Служба спасения Волгограда».

По легенде в парке во время работы 50-метрового аттракциона произошло короткое замыкание, в результате чего в кабинке на высоте свыше 20 метров над землей остались заблокированы пассажиры. На место для спасения людей прибыли сотрудники парка и автокран, длина стрелы которого составляет 28 метров.

Специалисты на автокране поднялись к кабинкам, зафиксировали пассажиров страховочным поясом, и благополучно спустили вниз.





- По итогам отработки мероприятий по спасению людей во время незапланированной остановки аттракциона сотрудники парка отработали быстро и слаженно. Отмечу, что специалисты были экипированы в соответствии с техникой безопасности, также у них имелись необходимые страховочные пояса и каски, - пояснил начальник МУ «Служба спасения Волгограда» Виктор Колесников.

Как заявили в парке, теперь такие тренировки среди специалистов будут проводиться на регулярной основе – в ближайшие месяцы тренировки пройдут на аттракционах «Большой маятник», «Циклон», «Мельница» и других.

Напомним, что в июле 2022 года посетителей колеса обозрения в ЦПКиО снимали с высоты в реальности. Из-за технической неисправности гости парка провели взаперти несколько часов, а спасателям пришлось крутить аттракцион практически вручную, чтобы добраться до тех, кто находился в самых верхних кабинках.

Фото: парк ЦПКиО