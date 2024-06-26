В Волгограде больше недели ищут 27-летнего мужчину маленького роста

Волонтеры продолжают розыск пропавшего 11 июня Михаила Владимировича Иванчихина. Как сообщает V102.RU со ссылкой на поисковый отряд «ЛизаАлерт», 27-летний мужчина ушел из дома и бесследно исчез.

Приметы пропавшего:

рост 165 сантиметров

худощавое телосложение

волосы светло-русые

глаза серые

В день исчезновения был одет в футболку и шорты черного цвета, на ногах — черные шлепанцы. Если вы обладаете информацией, способной помочь розыску, просьба сообщить координатору волонтеров поискового отряда «ЛизаАлерт» по номеру 8 919 547 92 63.

Напомним, что волонтеры разыскивают пропавшего в 2023 году жителя Волгоградской области Сергея Ковалева.

Фото и коллаж: «ЛизаАлерт» / vk.com, Алексей Костяков ИА «Высота 102»