Под Волгоградом Kia Rio впечаталась в КАМАЗ: 1 погиб, 2 ранены

Происшествия 26.06.2024 10:56
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26.06.2024 10:56
Авария со смертельным исходом произошла сегодня, 26 июня, в Камышинском районе. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, трагедия случилась в 6-00 ч. на 549 км автодороги «Сызрань-Саратов-Волгоград».
- Водитель на Kia Rio выехал на встречную полосу движения, в результате иномарка столкнулась с КамАЗом, - пояснили в главке.
Удар был такой силы, что иномарку смяло, а грузовик слетел с трассы.
В результате ДТП двое пассажиров легкового автомобиля доставлены в медучреждение, один пассажир скончался.
На месте аварии работают экипажи камышинской Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа.
Видео ГУ МВД по Волгоградской области
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