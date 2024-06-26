Общество

В Волгограде за 20 млн рублей продлят работу троллейбусного маршрута №10а

Общество 26.06.2024 09:22
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26.06.2024 09:22


Власти Волгограда объявили о поиске перевозчика на троллейбусном маршруте №10а «Жилгородок – Спартановка». Как сообщает ИА «Высота 102», муниципалитет рассчитывает законтрактовать работы по обслуживанию транспортного направления вплоть до конца 2024 года.

Исполнитель будет определён по итогу открытого электронного аукциона, однако, кроме муниципального перевозчика «Метроэлектротранс», на территории областного центра необходимым подвижным составом никто не обладает.

Согласно проектно-сметной документации, компании, победившей в конкурсе, предстоит выделить 19 троллейбусов большого класса вместимости и с возможностью автономного хода. При этом единовременно на маршруте будут задействованы до 17 единиц подвижного состава.

Отметим, перевозчик будет определён в начале июля. Маршрут должен обслуживаться в течение полугода.

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