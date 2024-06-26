В световых шоу на фестивале #ТриЧетыре в Волгограде «сгорят» 4 млн

Общество 26.06.2024 09:29
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26.06.2024 09:29
В Волгограде на проведение лазерного шоу на фестивале #ТриЧетыре потратят 2,5 миллиона рублей. Как сообщает V102.RU со ссылкой на сайт госзаказов, МУ «Городской молодежный центр «Лидер» заключило договор на оказание этих услуг с ИП Небылицыным А.А.
Световое шоу покажут зрителям 28 и 29 июня на нижней террасе Центральной набережной. Продолжительность шоу не должна быть менее 7 минут.
- Шоу представляет собой последовательную, непрерывную игру лучей в воздухе, проекция должны быть направлена в воздушное пространство, на высоту не менее 100 метров, - говорится в техзадании закупки.
Ранее V102.RU сообщало, что организация фейерверка на фестивале обойдется еще в 1,5 миллиона рублей. Таким образом, на два световых шоу будет потрачено 4 миллиона.
Фестиваль пройдет в последних числах июня. С концертом перед зрителями выступят ряд российских артистов.
Фото V102.RU (архив)
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