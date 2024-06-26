Общество

Прославившуюся лису-экстремалку сняли на видео в ЦПКиО Волгограда

Общество 26.06.2024 11:13
0
26.06.2024 11:13


Жители Волгограда накануне столкнулись с дикой лисой в Центральном парке культуры и отдыха. Блуждающего в кустах зверька волгоградцы сняли на видео и прислали его в редакцию  ИА «Высота 102».




Напомним, на минувших выходных информагентство сообщало о встрече жительницы Волгограда с лисой возле стадиона «Волгоград Арена». По словам волгоградки, животное пронеслось мимо нее, выскочило на проезжую часть по проспекту Ленина и, чудом не попав под машины, устремилось в сторону Мамаева кургана, где его уже неоднократно встречали волгоградцы и туристы. 

Это же экстремалка какая-то, – рассуждают жители улицы Батаольонной. – Получается, что она каждый день совершает свои путешествия, пересекая Первую продольную магистраль. Уже не раз с этой лисой встречались жильцы домов, расположенных возле ЦПКиО. Слава Богу, но пока она сторонится людей и не проявляет никакой агрессии. 

Ранее дикую лисицу запечатлел фотограф ИА «Высота 102» возле заброшенного родника жизни на Мамаевом кургане. К слову, кроме нее в укромном месте на Главной высоте России обитают и другие представители фауны. 

Видео предоставлено Даниилом Ивановым 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
26.06.2024 15:55
Общество 26.06.2024 15:55
Комментарии

0
Далее
Общество
26.06.2024 14:45
Общество 26.06.2024 14:45
Комментарии

0
Далее
Общество
26.06.2024 14:07
Общество 26.06.2024 14:07
Комментарии

0
Далее
Общество
26.06.2024 13:19
Общество 26.06.2024 13:19
Комментарии

0
Далее
Общество
26.06.2024 12:32
Общество 26.06.2024 12:32
Комментарии

0
Далее
Общество
26.06.2024 12:01
Общество 26.06.2024 12:01
Комментарии

0
Далее
Общество
26.06.2024 09:29
Общество 26.06.2024 09:29
Комментарии

0
Далее
Общество
26.06.2024 09:22
Общество 26.06.2024 09:22
Комментарии

0
Далее
Общество
26.06.2024 09:09
Общество 26.06.2024 09:09
Комментарии

0
Далее
Общество
26.06.2024 08:56
Общество 26.06.2024 08:56
Комментарии 0

0
Далее
Общество
26.06.2024 08:51
Общество 26.06.2024 08:51
Комментарии

0
Далее
Общество
26.06.2024 07:49
Общество 26.06.2024 07:49
Комментарии

0
Далее
Общество
25.06.2024 21:47
Общество 25.06.2024 21:47
Комментарии

0
Далее
Общество
25.06.2024 20:38
Общество 25.06.2024 20:38
Комментарии

0
Далее
Общество
25.06.2024 20:00
Общество 25.06.2024 20:00
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:03
В РФС назвали стоимость билетов на матч Суперкубка России в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:55
Нет желания разгребать: «ЭкоЦентр» стал единственным претендентом на волгоградский мусорСмотреть фотографии
15:31
Министр обороны Белоусов: участники СВО смогут без документов получать льготыСмотреть фотографии
14:58
Из Филиппин – за решетку: мошенник получил 4,5 года колонии за отъем квартиры у волгоградцевСмотреть фотографии
14:45
В ЦПКиО Волгограда потренировались снимать людей с колеса обозренияСмотреть фотографии
14:29
РИА Новости: Волгоградцам стало легче копить на собственные квартирыСмотреть фотографии
14:28
MMS-рассылки выросли в четыре разаСмотреть фотографии
14:07
Новые тарифы на газ приняли в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:06
Еще один депутат замахнулся в Волгограде на губернаторствоСмотреть фотографии
13:19
Волгоградцам рассказали, когда вернется привычное пеклоСмотреть фотографии
12:59
«Тебе, твари волосатой, так и надо»: мать избитого в Волгограде подростка заявила об угрозах сынуСмотреть фотографии
12:32
В дни фестиваля волгоградцам выделят больше троллейбусов и автобусовСмотреть фотографии
12:01
Возле «Волгоград Арены» прокладывают 180 метров сверхпрочной теплосетиСмотреть фотографииCмотреть видео
11:52
Дороги на центральных улицах Волгограда закрывают для транспорта на три дняСмотреть фотографии
11:13
Прославившуюся лису-экстремалку сняли на видео в ЦПКиО ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
10:56
Под Волгоградом Kia Rio впечаталась в КАМАЗ: 1 погиб, 2 раненыСмотреть фотографииCмотреть видео
10:43
СК возбудил дело после нападения бездомного пса на пожилую волгоградкуСмотреть фотографии
09:29
В световых шоу на фестивале #ТриЧетыре в Волгограде «сгорят» 4 млнСмотреть фотографии
09:22
В Волгограде за 20 млн рублей продлят работу троллейбусного маршрута №10аСмотреть фотографии
09:09
В Волгограде больше недели ищут 27-летнего мужчину маленького ростаСмотреть фотографии
08:56
Энергетики передали на СВО необходимое волгоградским бойцам оборудованиеСмотреть фотографии
08:51
Силовики проведут водные антитерористические учения в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:34
«Родители волновались намного сильнее меня»: двое выпускников волжской школы заработали по две сотни на ЕГЭСмотреть фотографии
08:21
На пост губернатора Волгоградской области заявились 4 претендентаСмотреть фотографии
07:59
Евгений Болотов стал третьим новичком «Ротора»Смотреть фотографии
07:49
Жительница Волгограда Людмила Дементьева отмечает 100-летиеСмотреть фотографии
21:47
Волгоградец заметил в небе над городом два НЛОСмотреть фотографии
20:38
«Андрей Иванович, так держать!»: легендарная Пахмутова вспомнила Волгоград и губернатораСмотреть фотографии
20:00
В зоне СВО погиб боец из Камышина Роман ЕфимовСмотреть фотографии
19:29
Волгоградцы заявили о странностях суда по делу о многомиллионной афере с кирпичамиСмотреть фотографииCмотреть видео
 