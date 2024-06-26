Прославившуюся лису-экстремалку сняли на видео в ЦПКиО Волгограда





Жители Волгограда накануне столкнулись с дикой лисой в Центральном парке культуры и отдыха. Блуждающего в кустах зверька волгоградцы сняли на видео и прислали его в редакцию ИА «Высота 102».







Напомним, на минувших выходных информагентство сообщало о встрече жительницы Волгограда с лисой возле стадиона «Волгоград Арена». По словам волгоградки, животное пронеслось мимо нее, выскочило на проезжую часть по проспекту Ленина и, чудом не попав под машины, устремилось в сторону Мамаева кургана, где его уже неоднократно встречали волгоградцы и туристы.

– Это же экстремалка какая-то, – рассуждают жители улицы Батаольонной. – Получается, что она каждый день совершает свои путешествия, пересекая Первую продольную магистраль. Уже не раз с этой лисой встречались жильцы домов, расположенных возле ЦПКиО. Слава Богу, но пока она сторонится людей и не проявляет никакой агрессии.

Ранее дикую лисицу запечатлел фотограф ИА «Высота 102» возле заброшенного родника жизни на Мамаевом кургане. К слову, кроме нее в укромном месте на Главной высоте России обитают и другие представители фауны.

Видео предоставлено Даниилом Ивановым