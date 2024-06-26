Общество

Энергетики передали на СВО необходимое волгоградским бойцам оборудование

Общество 26.06.2024 08:56
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26.06.2024 08:56


Уже более двух лет многие волгоградцы поддерживают наших бойцов в зоне специальной военной операции. Тем более если речь о помощи частям «родом» из нашей области. Не остался в стороне и «Волгоградэнергосбыт». В ответ на просьбу руководства одной из воинских частей из Волгограда, личный состав которой выполняет свой воинский долг на территории ДНР и ЛНР, энергетики собрали посылки с оборудованием, которое расширит возможности штатного военного имущества для выполнения боевых задач и при обустройстве быта бойцов.
Гуманитарный груз представителям части передал лично генеральный директор ПАО «Волгоградэнергосбыт» Дмитрий Кауль.
— Ждем вас с победой, — напутствовал он военных, передавших ему благодарственное письмо, которое теперь займет почетное место среди наград и памятных знаков предприятия с более чем 90-летней историей. 
Руководство и работники предприятия по собственной инициативе регулярно поддерживают представителей российской армии, защищающих интересы страны на линии боевого соприкосновения в зоне СВО. 
Фото предоставлено ПАО «Волгоградэнергосбыт».

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