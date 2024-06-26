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MMS-рассылки выросли в четыре раза

Телеком 26.06.2024 14:28 Реклама
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26.06.2024 14:28 Реклама


Количество разосланных бизнесом MMS-сообщений выросло в четыре раза по сравнению с прошлым годом. Об этом свидетельствуют данные аналитики рекламной платформы МегаФон Таргет. Рекламодатели самостоятельно сегментируют аудиторию и запускают рассылки при помощи SMS, электронной почты, мессенджеров, а в последнее время все чаще выбирают MMS.
Согласно данным аналитики рекламной платформы МегаФон Таргет, в январе-мае текущего года число разосланных MMS увеличилось на 336% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чаще других такие сообщения отправляют компании, специализирующиеся на розничной торговле, услугах, доставке еды, продаже автомобилей и недвижимости. На этом фоне традиционная SMS-рассылка показала всего лишь двукратный рост.
МегаФон Таргет – это автоматизированная платформа МегаФона для продвижения при помощи рассылок по SMS/MMS/мессенджерам, email, а также для рекламы в интернете (Programmatic). Платформа позволяет сегментировать аудиторию по более чем 100 параметрам: пол, возраст, местоположение, интересы пользователей и другим. Сервис был запущен в 2017 году.
Служба мультимедийных сообщений (MMS; Multimedia Messaging Service), которая позволяет отправлять и получать сообщения с изображениями, видео, аудио и другими медиафайлами в сетях сотовой связи, была разработана в начале века. Сообщения поступают на телефон абонента по тому же каналу связи, что и SMS. Технология MMS появилась в России в 2002 году и МегаФон был одним из первых операторов, предоставивших услугу своим абонентам. Однако, рост трафика мобильного интернета и появление мессенджеров и соцсетей сделали услугу невостребованной.
После ухода с рекламного рынка крупных иностранных игроков бизнесу требовались новые каналы для коммуникации с клиентом. Образовавшийся дефицит рекламных площадок компенсировали российские социальные сети, мессенджеры и мобильная реклама, в том числе в формате MMS.
– В текущей ситуации услуга, внедренная в индустрию 20 лет назад, снова стала популярной. В MMS одновременно можно продемонстрировать товар, рассказать об условиях акции, дать возможность перейти по ссылке или сразу совершить звонок рекламодателю, – отмечает директор дирекции по цифровому маркетингу корпоративного бизнеса МегаФона Екатерина Гаммель.
Фото МегаФон
Реклама. ПАО «МегаФон» ИНН 7812014560

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