Общество 26.06.2024 08:51
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26.06.2024 08:51
В Волгоградской области сегодня, 26 июня, запланировано проведение оперативно-тактического комплексного антитеррористического учения. Как сообщили V102.RU в оперативном штабе Волгоградской области, в рамках учений будут отработаны мероприятия по пресечению террористического акта на объектах, расположенных в акватории рек.
В оперштабе добавили, что учения проводятся в соответствии с планом на 2024 год, утвержденном председателем НАК.
- Просьба к жителям области с пониманием отнестись к возможным временным ограничениям передвижения, связанным с отработкой задач учения, и не поддаваться ложным слухам, домыслам. Заслуживающая внимания граждан информация будет представляться незамедлительно, - прокомментировали в штабе.
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