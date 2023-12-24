«Все яд и все лекарство. Дело только в дозе»: волгоградские учителя высказались о запрете телефонов

На этой неделе Владимир Путин подписал закон о запрете мобильных телефонов на уроках. Спасут ли эти ограничения от детской игромании и пробудят ли жажду знаний? Не приведут ли к «ломке» без гаджетов? Эти и другие вопросы корреспонденты V102.RU обсудили с волгоградскими педагогами.

Решение о запрете мобильных на уроках многие учителя называют назревшим. По их словам, телефоны стали универсальной «ловушкой» для детей всех возрастов. Пока ученики начальных классов буквально тонут в играх, более взрослые школьники увлекаются серфингом по социальным сетям.

- Когда у детей только начинали появляться мобильные телефоны, мы наблюдали, как они перестали бегать на переменах и сели на скамейку, как скворцы на ветку. Не разговаривая друг с другом, они безотрывно смотрели в гаджеты и были настолько заинтересованы играми, что порой даже не слышали звонка на урок, - рассказывает учитель начальных классов школы № 17 Волжского Алла Несерина. – Я убеждена, что в первом классе телефонов не должно быть совсем. Никаких. Потому что задача начальной школы – заинтересовать детей, научить их общаться и дружить. Ребенок должен уметь подходить к своему сверстнику и говорить: «Привет, как тебя зовут? У меня есть кошка Маруся, а у тебя? Какие мультики тебе нравятся? В каких городах ты был?». На переменах учителя начальных классов или шефы-старшеклассники проводят для детей игры или другие активности. Ребёнок без телефона легко включается в них. Но, если у него в портфеле телефон, он вряд ли устоит перед соблазном включить игры. На мой взгляд, мобильник дарит ему удовольствие и безделье. По этой причине я уже давно прошу первоклассников звонить родителям у раздевалки, говорить, что они дошли до школы, а после отключать телефон. После занятий они вновь включают свои мобильные и набирают родителей: «Я выхожу домой».

По мнению педагога, непомерный интерес к телефонам нередко усиливают сами родители. Из-за гиперопеки и тревожности взрослые звонят школьникам буквально после каждого урока.

- Многие современные родители действительно страдают гиперопекой и постоянно звонят ребенку. Но что такого случится с ним за четыре часа? В детском саду он был без связи с вами восемь часов, - рассуждает учитель начальных классов. – Четкого ответа на эти вопросы у родителей нет. Ведь школа - это не про телефоны. Это про друзей. Про большие тайны и маленькие секретики, сказанные на ушко, про боль проигрыша и восторг от победы в командной эстафете, про подготовку к реальной жизни. Вернее, школа - это и есть реальная жизнь. Жаль, что родители, вручающие с утра телефон ребёнку, этого не понимают. Если же говорить про игры, то они буквально затягивают человека в другую реальность. На семинаре Волгоградской академии последипломного образования нам рассказывали об эксперименте, проведенном с участием медиков, психологов. Наблюдая за играющими детьми и измеряя их жизненно важные показатели, специалисты пришли к выводу – истерики после потери гаджета вовсе не театральная постановка. В этот момент у ребенка прекращается выброс эндорфинов, он жадно глотает воздух, оглядывается по сторонам и будто бы не понимает, что происходит. При этом он чувствует себя так, будто бы долгое время находился под водой, а сейчас наконец вынырнул. Изменения происходят даже на психофизическом уровне.

И все же считать телефоны абсолютным злом Алла Несерина считает неправильным. Учитель начальных классов уверена, что их дозированное использование на занятиях может приносить пользу.

- Я, например, увлекаюсь правополушарным рисованием. На одном из занятий ИЗО я рассказала детям о его азах, а дальше предложила найти примеры для рисования в интернете и попытаться их скопировать, - делится педагог. – Перед выставками на 1 сентября или на Новый год мы просим детей сделать селфи для участия в конкурсе. А еще с помощью телефонов можно заходить на полезные обучающие платформы. Например, пройти олимпиаду «Безопасные дороги» о правилах дорожного движения на «Учи.ру». Одним, словом – все яд и все лекарство. Дело только в дозе.

«Мы не противоборствующие стороны»

Волгоградские учителя сходятся во мнении, что тяжелее всего отказаться от телефонов будет не первоклашкам, а ученикам средней школы.

- В первую очередь стоит понять, что закон о запрете телефонов не ущемляет ничьи права. Я считаю, что ограничения пойдут ребенку на пользу как в образовательном, так и в социальном плане, - рассуждает учитель русского языка и литературы лицея № 5 Ирина Зинова. – Ведь чаще всего ученикам 5-9 классов мобильник нужен исключительно для развлечения. Хотя сами они пытаются убедить нас в обратном. Да, порой на перемене я действительно могу попросить старшеклассников найти какую-то информацию или вспомнить стихотворение, которого нет в учебнике. Но не более того. В остальном же они уделяют время играм, социальным сетям, всевозможным группам. «Уйти» с этих страничек дети не могут даже во время занятий. Чтобы проследить за ними, педагогу приходится отрываться от учебного процесса.

В первое время отказ от мобильников может быть достаточно болезненным. Педагоги не исключают, что у детей с игровой зависимостью предложенные ограничения способны спровоцировать своеобразную «ломку».

- В нашем лицее уже сейчас есть специальные ящики, в которые дети перед уроком складывают свои телефоны. Ведь гаджет находит быстрый ответ, но не дает школьнику путь к этому ответу, - убеждена заслуженный учитель РФ Ирина Зинова. – Конечно, среди детей есть игроманы, которые весь урок ждут только одного – быстрее бы закончить. Едва забрав свой телефон, они вновь погружаются в игру, не видя и не слыша никого вокруг. В таком случае родителю стоит обратиться к психологу. Процесс своеобразной ломки пройдет, он не такой уж и длинный. После некого очищения станет легче. Сейчас же нам необходимо тщательно проработать механизм, чтобы не было случаев, когда родители будут говорить об ущемлении прав их детей. Здесь необходима большая разъяснительная работа как с самими учениками, так и со взрослыми, ведь мы ни в коем случае не противоборствующие стороны.

«Родители сами приучили детей к телефонам»

Главный внештатный психолог системы образования Волгоградской области Полина Кучегашева уверена в том, что от стадии отрицания до принятия новых правил школьной жизни ученики пройдут достаточно быстро.

- Вскоре отказ от мобильников на уроках станет для детей нормой – особенно для тех, кто сейчас учится в начальных классах, - настаивает специалист. - Родителям нужно подключаться к разъяснительной работе и обсуждать с детьми новые правила. Ведь кто на самом деле приучает детей пользоваться телефонами? Именно взрослые: «Возьми и не мешай». Дети, которые даже не умеют читать, с позволения старших всецело поглощены гаджетом. Но, чем быстрее мы отвлечем их от них, тем быстрее пройдет эта зависимость.

Подготовила Виктория Чумакова

Фото: архив ИА «Высота 102»

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