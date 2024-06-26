



В Центральном районе Волгограда «Концессии теплоснабжения» в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду приступили к замене участка теплосети протяженностью 180 метров вблизи ВГАФК и стадиона «Волгоград Арена».

В настоящее время специалисты уже приступили к укладке нового отрезка трубы, который проходит под трамвайными путями. Поскольку данный отрезок теплотрассы проходит под линией СТ, работы ведутся одновременно с проведением реконструкции трамвайной линии.







- Нашими силами полностью произведены земляные работы, демонтированы старые строительные конструкции теплового канала, выполнена укладка трубопровода, - рассказал заместитель главного инженера по ремонту ООО «Концессии теплоснабжения» Александр Рыкалин. - Помимо всего прочего, выполнена протяжка трубопровода уже под Первой продольной магистралью, а на противоположной стороне дороги на территории парка Победы ведутся работы по разработке котлована для приемной тепловой камеры.

Для укрепления конструкции в работе применяются усиленные плиты перекрытия, способные выдержать нагрузки от постоянного движения скоростных трамваев. Участок теплотрассы выполнен из стальной трубы диаметром 325 мм и толщиной стенки 8 мм. После окончания всех работ обновленный участок тепловой сети пройдет гидравлические испытания и будет введен в эксплуатацию в новый отопительный период.

- Необходимость возникла по результатам оценки состояния существующего теплового канала, который за 40-летний срок службы растерял свою несущую способность, – поясняет Александр Рыкалин. – При возведении нового канала используются железобетонные лотки, а также усиленные плиты перекрытия толщиной 250 мм, способные выдерживать нагрузки от курсирующего скоростного трамвая. После завершения монтажа плит мы делаем гидроизоляцию, что обеспечивает долговечность конструкции на десятилетия вперед.

Фото, видео: Алексей Костяков / ИА «Высота 102»