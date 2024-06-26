Жительница Волгограда Людмила Дементьева отмечает 100-летие

26 июня в Волгограде отмечает 100-летний юбилей ветеран труда Людмила Дементьева. Как сообщает ИА «Высота 102», женщина родилась в 1924 году в деревне Поцелуево Псковской области. В годы Великой Отечественной войны работала медсестрой в военном госпитале, затем преподавала в одной из школ освобождённого от фашистов Пскова.

- В Сталинград Людмила Ивановна перебралась вместе с мужем Александром Дементьевым в 1948 году. Большую часть своей жизни она проработала на судостроительном заводе. За годы семейной жизни у четы Дементьевых родились две дочери, внук, двое внучек, два правнука и две правнучки, - рассказала редакции дочь ветерана Татьяна Авдеева.

Отметим, помимо статуса ветеран труда, Людмила Дементьева также награждена и медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».