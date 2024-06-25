Уроженка Сталинграда, легендарный композитор, а теперь еще и Почетный гражданин Волгоградской области Александра Пахмутова снова вспомнила свою поездку на малую родину и опубликовала видео, сообщает V102.RU.

— До сих пор остаюсь под впечатлением от поездки на свою малую родину, в город-герой Волгоград, от красивого города, от замечательных людей, моих земляков. Те изменения, которые происходят в городе, они ощутимы и заметны, жители этого героического, непокоренного города достойны чувствовать постоянную заботу и внимание руководства региона. Спасибо Андрей Иванович, так держать! — написала на своей странице в Telegram композитор.

Напомним, 30 апреля 2024 года Пахмутова впервые прогулялась в Волгограде по скверу, названном в ее честь, и увидела себя юной девочкой с аккордеоном, который выполнил в бронзе скульптор Юрий Щербаков.

Во время закрытого банкета пианистка подняла тост за процветающий Волгоград, где она 1 мая дала концерт в ЦКЗ, в котором приняли участие отечественные звезды оперы и эстрады. Покидая свою родной город на прощание она пообещала волгоградцам еще что-нибудь придумать.

Видео: культурный фонд Александры Пахмутовой