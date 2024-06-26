В дни фестиваля волгоградцам выделят больше троллейбусов и автобусов





В Волгограде в дни проведения молодежного фестиваля общественный транспорт перейдет на усиленный режим работы. По данным мэрии, трамваи, автобусы и троллейбусы будут ходить чаще и дольше.

Трамваи

Так, с 28 по 29 июня трамваи №№ 1, 2, 4, 10 выполнят последние рейсы от остановки «Детский центр» около 23.30. Поздним вечером интервал движения по каждому из маршрутов составит порядка 10 минут.

Автобусы

На автобусные маршруты №2 «Юбилейный - Ж/д вокзал» и №21 «Ж/д вокзал – п. ГЭС» в пятницу и субботу вечером выпустят по 4 дополнительные машины. С 22.00 до 23.00 автобусы №2 и №21 будут отправляться от конечной в центре Волгограда не реже, чем каждые 10 минут.

В расписание автобуса №35 и маршрутки №98 в связи с фестивалем внесут коррективы – на Центральную набережную они будут следовать через ул. Калинина, а конечная временно будет возле музея «Россия – Моя история».

29 июня с 22.00 на автобусном маршруте №6 организуют дополнительные 10 спецрейсов в Жилгородок. Интервал движения составит всего 5 минут.

Электробусы

Электробусы № 15 с конечной на «Ул. Комсомольской» в сторону пл. Титова будут отправляться в последний рейс в 22.10 29 и 29 июня. Последнее отправление в эти дни в Кировский район – в 22.58.

Троллейбусы

Троллейбусы № 8А, 9, 10А, 15А припозднятся в пятницу и в субботу – последние рейсы запланированы на 23.20 и 23.30. После 22.00 троллейбусы будут ходить с интервалом в 15 минут. Кроме того, в центре Волгограда будут дежурить дополнительные единицы транспорта, которые выйдут на линию в случае необходимости.